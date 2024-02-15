國慶日喋血　新北市三重房客刺死房客殺人起訴

新北市三重區某出租套房，去年國慶日晚間8時許，發生一起楊姓男子持刀刺死王姓室友的凶殺案，素有嫌隙的楊男持尖刀刺傷王男後，還一路追殺對方下樓，最後一刀自背後刺進王男胸口致命。新北地檢署依殺人罪將楊男起訴，將全案依法交由國民法官審理。

檢警調查，現年25歲的楊男與案發時52歲的死者，都是承租該處的房客，兩人因門對門而居，日常生活早有嫌隙。去年10月10日約晚間8時22分，楊男正欲外出，雙方再度發生爭執，楊男竟掏出隨身攜帶的三稜刺刀刺向死者。

死者負傷後逃下樓求救，從三重成功路90巷，逃往同路104巷，再衝進一處社區大樓求救，過程中楊男緊跟在後，又朝死者上背部刺了一刀深入肺部。警方趕抵現場時，發現沿路40、50公尺的地面均留有血跡，最後在上述大樓的公共梯間內發現倒臥在血泊中的王男，同時將手持尖刀的楊男當場逮捕。