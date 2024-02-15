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國慶日喋血 新北市三重房客刺死房客殺人起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市三重區某出租套房，去年國慶日晚間8時許，發生一起楊姓男子持刀刺死王姓室友的凶殺案，素有嫌隙的楊男持尖刀刺傷王男後，還一路追殺對方下樓，最後一刀自背後刺進王男胸口致命。新北地檢署依殺人罪將楊男起訴，將全案依法交由國民法官審理。

檢警調查，現年25歲的楊男與案發時52歲的死者，都是承租該處的房客，兩人因門對門而居，日常生活早有嫌隙。去年10月10日約晚間8時22分，楊男正欲外出，雙方再度發生爭執，楊男竟掏出隨身攜帶的三稜刺刀刺向死者。

死者負傷後逃下樓求救，從三重成功路90巷，逃往同路104巷，再衝進一處社區大樓求救，過程中楊男緊跟在後，又朝死者上背部刺了一刀深入肺部。警方趕抵現場時，發現沿路40、50公尺的地面均留有血跡，最後在上述大樓的公共梯間內發現倒臥在血泊中的王男，同時將手持尖刀的楊男當場逮捕。

死者送醫後，在胸口、背部均發現穿刺刀傷，急救後仍於晚間9時許傷重不治。事後法醫解剖確認，死者所受刀傷造成左肺及右側骼動脈、靜脈銳器傷，導致氣血胸、腹腔大量出血死亡。楊男事後供稱，當時死者先出言不遜，還動手打人，自己一怒之下才持刀行凶。

24歲楊姓嫌犯去年國慶日晚間持刀刺死租屋處52歲王姓室友，遭新北地檢署依殺人罪嫌起訴。記者林昭彰／翻攝
24歲楊姓嫌犯去年國慶日晚間持刀刺死租屋處52歲王姓室友，遭新北地檢署依殺人罪嫌起訴。記者林昭彰／翻攝

國慶 國民法官

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