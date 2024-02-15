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高雄刺青師愛女虐死案 「他」被控妨害幼童發育今開庭

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

高雄刺青師「彫博」2021年透過好友網紅「鳳梨」於網路上怒控蔡姓女保母虐嬰，當時不少網友被煽動至蔡女家外灑冥紙、出言辱罵；但去年案情出現驚人逆轉，女嬰疑因生前吸入毒煙，體內被檢出K他命，蔡姓保母獲不起訴處分，但彫博因觸犯妨害幼童自然發育罪，今午橋頭地院審理開庭。

起訴書指出，死者彫博愛女案發時，僅11個月大，彫博有長期吸食K他命惡習，且明知吸食時未隔絕幼童於一定距離外，會造成幼童吸入相當劑量K他命二手煙霧，仍漠視妨害女嬰發育，自某時起至2021年10月14日上午7時14分止，在高雄住處以抽K菸方式施用K他命。

而10月14日上午7時14分許，彫博母親將女嬰帶至蔡保母家中托育，於同日10時20分許，女嬰在蔡保母住處客廳桌邊扶站時，突向後傾倒，造成頭部左後枕部撞擊地面，事後雖緊急送醫搶救，隔日凌晨仍不幸死亡。

經解剖，女童血液、胃內容物、膽汁及頭髮，皆檢出K他命，但並無證據證明女嬰死亡結果與父親彫博吸毒妨害幼童發育有因果關係。

回顧整起事故，彫博愛女送托蔡姓女嬰第二天，就接獲保母通知，女嬰不慎跌撞倒地，送醫不治，噩耗傳回讓彫博無法接受，網路指控保母施虐，並揪人至保母家「要說法」，當時，蔡女回答不被彫博接受，彫博怒對保母狂搧3個巴掌，造成保母五度遭暴力對待，一度被踹倒在地。

去年，檢方審理蔡姓保母施虐案尚未偵結，彫博先被依恐嚇、公然侮辱等罪，遭判刑6月、拘役40日，均得易科罰金，並須繳交罰金1萬元；7月下旬，檢方偵結蔡女過失致死案，諭知不起訴處分，虐嬰案出現大逆轉；今天彫博因妨害幼童自然發育罪，首日開庭審理。

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高雄仁武保母疑虐嬰案又流出新影片，蔡姓保母（左一）遭動私刑的黑衣男子踹倒，跌坐在地。記者徐白櫻／翻攝
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蔡姓女嬰父親不服蔡姓保母獲不起訴處分，去年在臉書上貼出自白影片。圖／取自蔡父刺青師「彫博」臉書
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