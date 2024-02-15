快訊

罕病律師陳俊翰逝世 王志安寫公開信道歉：我的歉意再也無法抵達

下跪道歉畫面曝光！晚安小雞認「都是編造的」 阿鬧吐拍片最終計畫

網紅晚安小雞遭柬埔寨警方逮捕竟非最慘？ 名醫嘆：未來會出人命

聯合新聞網／ 綜合報導

網紅晚安小雞赴柬埔寨直播自稱在詐騙園區，被質疑自導自演，柬國警方以涉嫌散佈不實訊息偵辦，今下午開記者會說明。記者李奕昕／翻攝
網紅晚安小雞赴柬埔寨直播自稱在詐騙園區，被質疑自導自演，柬國警方以涉嫌散佈不實訊息偵辦，今下午開記者會說明。記者李奕昕／翻攝

網紅晚安小雞聲稱在柬埔寨「凱博園區」遭毆打、被搶錢，還直播狼狽逃亡的畫面，但外界分析影片細節懷疑晚安小雞自導自演，他和另一名網紅阿鬧也遭柬埔寨警方上銬逮捕，還搜出拍攝影片用的鬼娃面具、假血等道具。市立聯醫中興院區醫師姜冠宇直言，晚安小雞遭柬埔寨警方逮捕恐怕並非最慘下場，「未來還會出人命」。

晚安小雞聲稱在「凱博園區」遭毒打、搶錢，疑似造假事件引起柬埔寨和台灣兩地民眾關注，根據「柬中時報」報導，晚安小雞和另一名網紅阿鬧已遭柬警上銬逮捕，柬警更在2人住所搜出鬼娃面具、假血、假槍等拍攝影片道具。

針對晚安小雞遭柬警逮捕，我外交部對此表示，外交部及駐外館處均未獲聯繫尋求協助，外交部尊重柬埔寨警方及司法單位的調查與審理；此外，刑事局依照先前類似案件推測，柬埔寨警方可能以煽動歧視、提供虛假申報、非法干涉公共職能之行使等3罪偵辦移送，刑事局尊重當地司法調查，駐越南聯絡官持續與駐外單位、當地警方保持聯繫。

一起涉嫌造假的影片演變成2國關注的事件，常在臉書發文針砭時事的醫師姜冠宇坦言「不懂為什麼要自導自演、演這麼大」，他表示，如果自營網路賺錢很辛苦，可以考慮受僱工作重新磨練技能。他提到很多人其實也是斜槓，透過空閒經營自媒體，當有了實質的東西可以分享，不但經濟不需只靠自媒體，也能篩選未來的市場，「不然你的人生會被渦流徹底撕裂」。

對於晚安小雞可能的下場，姜冠宇直言「被柬埔寨逮捕應該還不是最慘的，我看未來還會出人命」。最後他提到，有些人可能是「人格偏差，思考方向有問題」，有些人則是「真的沒有智慧，想不到風險」，才讓自己陷入麻煩案件，姜冠宇呼籲大眾「要提醒自己避免成為這樣的人和故事了」。

網紅晚安小雞赴柬埔寨直播自稱在詐騙園區，被質疑自導自演，柬國警方以涉嫌散佈不實訊息偵辦，今下午開記者會說明。記者李奕昕／翻攝
網紅晚安小雞赴柬埔寨直播自稱在詐騙園區，被質疑自導自演，柬國警方以涉嫌散佈不實訊息偵辦，今下午開記者會說明。記者李奕昕／翻攝

姜冠宇 晚安小雞 柬埔寨 網紅 醫師

延伸閱讀

晚安小雞遭柬埔寨拘留 外交部：尊重調查與審理

晚安小雞疑自導自演…柬埔寨警方下午記者會 網酸：讓世界看見台灣

柬埔寨一次逮兩台灣網紅 晚安小雞與阿鬧被上銬

慘了？控網紅晚安小雞自導自演毀聲譽 柬埔寨15日將開記者會說明

相關新聞

網紅晚安小雞遭柬埔寨警方逮捕竟非最慘？ 名醫嘆：未來會出人命

網紅晚安小雞聲稱在柬埔寨「凱博園區」遭毆打、被搶錢，還直播狼狽逃亡的畫面，但外界分析影片細節懷疑晚安小雞自導自演，他和另一名網紅阿鬧也遭柬埔寨警方上銬逮捕...

高雄刺青師愛女虐死案 「他」被控妨害幼童發育今開庭

高雄刺青師「彫博」2021年透過好友網紅「鳳梨」於網路上怒控蔡姓女保母虐嬰，當時不少網友被煽動至蔡女家外灑冥紙、出言辱罵...

台大醫院西門中彈傷患回家了 醫：仍須回診追蹤

台北市西門捷運站外昨天凌晨發生槍擊案，雙方駁火至少8槍，共4人中彈。其中一人傷勢較重，先被送至台北市立聯合醫院中興分院，...

國慶日喋血 新北市三重房客刺死房客殺人起訴

新北市三重區某出租套房，去年國慶日晚間8時許，發生一起楊姓男子持刀刺死王姓室友的凶殺案，素有嫌隙的楊男持尖刀刺傷王男後，...

晚安小雞被柬埔寨偵辦假訊息 假血、軍裝拍片道具曝光

網紅晚安小雞赴柬埔寨直播自稱在詐騙園區，被質疑自導自演。刑事局掌握情資，柬國警方以涉嫌散佈不實訊息，昨上午將他帶回製作筆...

影／無視警車在旁囂張闖紅燈 新北男秒遭逮原來是吃了這東西

新北市汐止分局警員日前駕駛警車在大同路上停等紅燈時，1輛藍色轎車突從警車後方高速闖紅燈，警方立即上前將其攔停。當27歲駕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。