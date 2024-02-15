網紅晚安小雞遭柬埔寨警方逮捕竟非最慘？ 名醫嘆：未來會出人命

網紅晚安小雞赴柬埔寨直播自稱在詐騙園區，被質疑自導自演，柬國警方以涉嫌散佈不實訊息偵辦，今下午開記者會說明。記者李奕昕／翻攝

網紅晚安小雞聲稱在柬埔寨「凱博園區」遭毆打、被搶錢，還直播狼狽逃亡的畫面，但外界分析影片細節懷疑晚安小雞自導自演，他和另一名網紅阿鬧也遭柬埔寨警方上銬逮捕，還搜出拍攝影片用的鬼娃面具、假血等道具。市立聯醫中興院區醫師姜冠宇直言，晚安小雞遭柬埔寨警方逮捕恐怕並非最慘下場，「未來還會出人命」。

晚安小雞聲稱在「凱博園區」遭毒打、搶錢，疑似造假事件引起柬埔寨和台灣兩地民眾關注，根據「柬中時報」報導，晚安小雞和另一名網紅阿鬧已遭柬警上銬逮捕，柬警更在2人住所搜出鬼娃面具、假血、假槍等拍攝影片道具。

針對晚安小雞遭柬警逮捕，我外交部對此表示，外交部及駐外館處均未獲聯繫尋求協助，外交部尊重柬埔寨警方及司法單位的調查與審理；此外，刑事局依照先前類似案件推測，柬埔寨警方可能以煽動歧視、提供虛假申報、非法干涉公共職能之行使等3罪偵辦移送，刑事局尊重當地司法調查，駐越南聯絡官持續與駐外單位、當地警方保持聯繫。

一起涉嫌造假的影片演變成2國關注的事件，常在臉書發文針砭時事的醫師姜冠宇坦言「不懂為什麼要自導自演、演這麼大」，他表示，如果自營網路賺錢很辛苦，可以考慮受僱工作重新磨練技能。他提到很多人其實也是斜槓，透過空閒經營自媒體，當有了實質的東西可以分享，不但經濟不需只靠自媒體，也能篩選未來的市場，「不然你的人生會被渦流徹底撕裂」。

對於晚安小雞可能的下場，姜冠宇直言「被柬埔寨逮捕應該還不是最慘的，我看未來還會出人命」。最後他提到，有些人可能是「人格偏差，思考方向有問題」，有些人則是「真的沒有智慧，想不到風險」，才讓自己陷入麻煩案件，姜冠宇呼籲大眾「要提醒自己避免成為這樣的人和故事了」。