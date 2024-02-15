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毒窟併網路賭博機房 台東警方逮捕4嫌送辦

中央社／ 台東縣15日電

台東警察局刑警大隊日前破獲藏匿民宅的毒窟和網路賭博機房，逮捕蘇姓等4名嫌犯，現場查獲約109公克的3級毒品愷他命。

台東縣警察局發布新聞稿表示，刑警大隊於去年11月間獲線報，台東市仁七街出租民宅，長期有青少年出人且深夜時漂散惡臭味，疑似為毒品聚點，危害社區安全甚鉅。

刑警大隊於是跟監埋伏，發現出入分子複雜且多為毒品人口，經1個多月現地蒐證，見時機成熟，於日前持台東地方法院搜索票執行搜索，現場查獲犯嫌蘇姓等4嫌持有3級毒品愷他命毛重109.45公克及賭資新台幣39萬餘元，並向上溯源毒品來源及清查賭博機房金流。

台東縣警察局表示，全案依毒品、賭博罪移送台東地檢署偵辦，台東縣警察局長梁東山呼籲，民眾若發現可疑人、事、物都可撥打110報案或台東縣警察局信箱檢舉。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台東 毒品 警察

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