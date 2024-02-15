影／無視警車在旁囂張闖紅燈 新北男秒遭逮原來是吃了這東西
新北市汐止分局警員日前駕駛警車在大同路上停等紅燈時，1輛藍色轎車突從警車後方高速闖紅燈，警方立即上前將其攔停。當27歲駕駛王男及乘客高男下車後，警方發現2人神色慌張身上還有毒品味，經搜查後從2人身上及車上搜出K他命、毒咖啡包，哈密瓜錠等毒品，2人當場被警方逮捕，詢後依毒品罪嫌送辦。
據了解，遭逮的27歲王姓男子在台北市南港1間物流公司擔任送貨司機，2日中午與無業的29歲高姓友人吸完毒後，準備開車出門要前往物流公司上班。當王男開車行經汐止區大同路一段與南陽街口時，王男無視路口號誌燈已轉為紅燈，仍高速闖越路口。
此時汐止分局交通分隊警員正開著警車在路口停等紅燈，見有車輛闖紅燈立即鳴笛上前攔查，駕駛王男見警方追來只得乖乖停靠在路旁並下車。當警方上前欲盤查時，發現2人神色慌張，身上還有濃厚毒品氣味，經搜索後在2人身上及車上查獲K他命1小包、毒咖啡包1包，新興毒品哈密瓜錠11顆，吸食器一組及玻璃球一支。警方立即將王男及高男2人逮捕帶回警局，詢後依毒品罪嫌移送士林地檢署偵辦。
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