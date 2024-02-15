除夕夜台南東區燒烤店命案 死者左胸數刀是致命傷

台南檢警今天上午會同法醫解剖，發現鄭男左胸數刀是致命傷，檢方指出，死因仍待鑑定報告出爐後確認。記者邵心杰／攝影 台南41歲鄭姓男子日前疑與東區燒烤店周姓老闆在網路上互嗆，9日晚間找來胞兄前往周男店面討公道，雙方一言不合引發肢體衝突，鄭男不慎遭周男以折疊刀刺傷胸部，經送醫搶救不治。檢警上午會同法醫解剖，發現鄭男左胸數刀是致命傷，死因仍待鑑定報告出爐。

鄭男母親及胞兄等人上午抵台南市立殯儀館相驗中心，胞兄表示，今是弟弟的頭七，事情經過並非外界所傳，這對弟弟並不公平。他說，本案起因於債務糾紛，周男是出來協調，卻不斷騷擾弟弟，最後發生此一憾事，他已找了律師諮詢，將擇期對外說明其來龍去脈。

警方調查，9日20時50分許東區生產路一家燒烤店發生一起命案，因鄭男與燒烤店周姓負責人發生嫌隙而在臉書互嗆，鄭男與哥哥分別持器械及球棒至店家尋仇。雙方互相拉扯扭打時，鄭男遭周男持折疊刀刺傷，傷勢嚴重，經醫院搶救仍宣告不治。

警方獲報立即展開追查，當晚9時30分將周男等3人緝獲到案，依殺人罪嫌移送台南地檢署偵辦。檢方複訊後，認周男犯罪嫌疑重大且有串證之虞，向台南地院聲押獲准。

台南地院指出，周男否認犯行，唯有證人證述及相關事證佐證，認他涉犯殺人罪嫌重大。同時，仍有多人尚未傳喚到案或具結作證，以釐清周男及其他共犯分工及參與犯罪程度深淺，認有勾串共犯或證人之虞，及涉犯重罪有逃亡之虞，裁押並禁止接見通信。