快訊

日圓兌台幣盤中匯價0.2121再破30年新低 專家建議已是理想買點

年代旅遊富國島旅客丟包 品保：若重大違規 下場可能撤照

手機撿便宜該買Galaxy S23還是Zenfone 10？內行人拿數據「買這支」掀戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

除夕夜台南東區燒烤店命案 死者左胸數刀是致命傷

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南檢警今天上午會同法醫解剖，發現鄭男左胸數刀是致命傷，檢方指出，死因仍待鑑定報告出爐後確認。記者邵心杰／攝影
台南檢警今天上午會同法醫解剖，發現鄭男左胸數刀是致命傷，檢方指出，死因仍待鑑定報告出爐後確認。記者邵心杰／攝影
台南41歲鄭姓男子日前疑與東區燒烤店周姓老闆在網路上互嗆，9日晚間找來胞兄前往周男店面討公道，雙方一言不合引發肢體衝突，鄭男不慎遭周男以折疊刀刺傷胸部，經送醫搶救不治。檢警上午會同法醫解剖，發現鄭男左胸數刀是致命傷，死因仍待鑑定報告出爐。

鄭男母親及胞兄等人上午抵台南市立殯儀館相驗中心，胞兄表示，今是弟弟的頭七，事情經過並非外界所傳，這對弟弟並不公平。他說，本案起因於債務糾紛，周男是出來協調，卻不斷騷擾弟弟，最後發生此一憾事，他已找了律師諮詢，將擇期對外說明其來龍去脈。

警方調查，9日20時50分許東區生產路一家燒烤店發生一起命案，因鄭男與燒烤店周姓負責人發生嫌隙而在臉書互嗆，鄭男與哥哥分別持器械及球棒至店家尋仇。雙方互相拉扯扭打時，鄭男遭周男持折疊刀刺傷，傷勢嚴重，經醫院搶救仍宣告不治。

警方獲報立即展開追查，當晚9時30分將周男等3人緝獲到案，依殺人罪嫌移送台南地檢署偵辦。檢方複訊後，認周男犯罪嫌疑重大且有串證之虞，向台南地院聲押獲准。

台南地院指出，周男否認犯行，唯有證人證述及相關事證佐證，認他涉犯殺人罪嫌重大。同時，仍有多人尚未傳喚到案或具結作證，以釐清周男及其他共犯分工及參與犯罪程度深淺，認有勾串共犯或證人之虞，及涉犯重罪有逃亡之虞，裁押並禁止接見通信。

台南 東區 殺人

延伸閱讀

台南市東區民宅火災 火調科人員明天再複驗

台南市東區民宅失火 83歲男屋主送醫不治

除夕夜一言不合！台南燒烤店傳凶殺案1死 警帶回3人調查

除夕台中不平靜 太平、東區2民宅接連大火 一度6人受困

相關新聞

影／台南兒童公園沙地赫見女嬰頭…法醫今解剖 生母全程不發一語

台南市安南區海佃路上一處兒童公園溜滑梯旁沙地內8日傍晚發現死亡女嬰，檢方依殺嬰、遺棄屍體等罪嫌聲押女嬰的翁姓生母，唯她甫...

幫情侶當和事佬不成...演變西門町駁火 警逮5人查獲3把槍

台北市西門町捷運站一號出口旁騎樓，14日凌晨3時許發生槍擊案，警方調查，林姓男子在西門町一家私人招待所，見翁姓男子與其女...

蔣萬安指示全力偵辦西門町槍案 警火速24小時5嫌全到案

台北市西門町昨天凌晨三點多，在西門捷運站一號出口外、萬華分局漢中街派出所旁發生槍擊案，現場至少駁火8槍、4人中彈。由於台...

晚安小雞案另1直播主撇知情 四叉貓指登場人物累計5人

網紅「晚安小雞」傳出遭柬埔寨警方逮捕，網友懷疑知情的涉案人更多。另一名直播主「倫家會怕」今天凌晨發文澄清，他當初極力阻止...

除夕夜台南東區燒烤店命案 死者左胸數刀是致命傷

台南41歲鄭姓男子日前疑與東區燒烤店周姓老闆在網路上互嗆，9日晚間找來胞兄前往周男店面討公道，雙方一言不合引發肢體衝突，...

影／不滿被叭男亮鎮暴槍恐嚇 雄警追車意外抄出各式毒

高雄前天下午發生遊覽車與轎車在美術館路上的行車糾紛，47歲任姓男駕駛疑不滿陳姓遊覽車司機向他鳴按喇叭，竟亮槍示威後離去，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。