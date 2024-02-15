幫情侶當和事佬不成...演變西門町駁火 警逮5人查獲3把槍

台北市西門町捷運站一號出口旁騎樓，14日凌晨3時許發生槍擊案，警方調查，林姓男子在西門町一家私人招待所，見翁姓男子與其女友口角，要當和事佬不成反而結怨，翁先離開後，找人來向林男尋仇，林看見對方先開槍打中翁男等3人，翁與友人見狀開槍反擊，林男腳部中彈，雙方駁火至少8槍。警方先在醫院逮獲就醫治療的翁男和林男，隨後逮捕協助林男棄槍的謝姓共犯，查扣改造手槍一把，警方今天凌晨，在榮總附近逮捕同樣有開槍的洪姓、陳姓兩男。

台北市西門町昨天凌晨發生開槍互擊案件，警方今天凌晨再逮槍手，共陸續逮捕5人歸案。記者廖炳棋/翻攝

警方指出，翁姓男子與楊姓女友參加一名林姓女子的生日趴，但翁不滿女友找他參加這種誰也不認識的聚會，當場就與女友口角，在場的林姓男子見狀，認為兩人在別人的生日聚會吵架不妥，跳出來要替雙方當和事佬，結果翁不爽林多管閒事，當場就與林吵起來。

翁與女友先離去，但翁又找來連男、黃男、洪男、陳男等人，要向林尋仇，林離去時在騎樓中，見對方人多勢眾，雙方先是怒罵，隨後林下手為強，先開槍造成連男右胸、黃男及翁男手臂槍傷，洪男、陳男持槍反擊，造成林男腿部中彈，雙方各自就醫，警方昨天凌晨先逮捕翁、林及幫林男棄置涉案槍枝的謝男。

今天凌晨，警方接獲線報，同樣有開槍的洪男、陳男在台北榮總附近出沒，出動霹靂小組及大批警力，榮總附近抓到洪、陳，警方共逮捕5人，起獲涉案槍枝3把，子彈5顆，其中一把瓦斯槍，全案依槍砲、妨害秩序、殺人未遂等罪嫌偵辦。