影／不滿被叭男亮鎮暴槍恐嚇 雄警追車意外抄出各式毒

高雄前天下午發生遊覽車與轎車在美術館路上的行車糾紛，47歲任姓男駕駛疑不滿陳姓遊覽車司機向他鳴按喇叭，竟亮槍示威後離去，警方4小時循線逮人，在任男車上搜出鎮暴槍、空氣鋼瓶、塑膠子彈以及多種毒品等證物，全案詢後依違反恐嚇、毒品、交通違規等罪嫌，將任男與鄭姓女乘客送辦。

鼓山分局指出，陳姓遊覽車司機前天下午4時許來報案，聲稱與人發生行車糾紛遭到恐嚇，經了解，陳男載旅客參覽後欲休憩，沿鼓山區美術館路行駛近馬卡道路時，途中因遇任男轎車突然急煞，才會按喇叭示警，但卻因此種下禍根，任男心生不滿併行至陳男車旁，還向陳男秀出鎮暴槍恐嚇。

經調閱監視器，警發現任男轎車竟懸掛他車的車牌號碼，4小時內，警循線在鼓山區鼓山三路115巷口，尋獲任男車輛，並順利查獲任男及乘客鄭女。

任男坦承，因不滿陳男鳴喇叭遂持鎮暴槍恐嚇陳男，然而，在盤查過中，鄭女因攜帶寵物兔，央求員警讓她將寵物兔交托家人保管，並指外套全是「寵物兔毛」，也請家人一併帶回，但這說詞令員警起疑，順勢以「天冷」為由，要鄭女留下了外套。

經持續追問，鄭女自知難逃法網，這才向警方坦承，外套內有毒品與吸食器，隨後亦在車上查獲其他毒品證物，現場共查扣鎮暴槍1把，初步檢驗無殺傷力、空氣鋼瓶4支、塑膠子彈1包、毒品咖啡包2包（含袋毛重共7.72公克）、愷他命1包（含袋毛重0.54公克）安非他命5包（含袋毛重47.98克）、海洛英2包（含袋毛重2.7克）等證物。

警詢後，將任男與鄭女依違反恐嚇、毒品等罪嫌移送高雄地檢署偵辦，另因任男危險駕駛、懸掛他車號牌及牌照業經註銷無牌仍行駛等交通違規部分，將依法舉發並移置保管車輛。

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