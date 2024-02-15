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治安紅燈？台北燈節主燈旁槍擊 蔣萬安：24小時5嫌全到案
台北市西門町昨天凌晨三點多，在西門捷運站一號出口外、萬華分局漢中街派出所旁發生槍擊案，現場至少駁火8槍、4人中彈。由於台北燈節主燈就在槍擊案旁，今晚主燈將試燈，周六燈節正式登場，台北市長蔣萬安今天表示，昨天發生槍擊案後他第一時間就打電話給警察局長，指示儘速偵辦，不到24小時警察局已針對5名嫌犯、3把作案手槍全數查緝到案。
蔣萬安也宣示維護治安決心，表示北市府對於治安絕對嚴正執法、不寬貸，打擊犯罪也絕不手軟，會讓市民朋友安心、放心、開心逛燈節。
春節連假結束後開工第一天，蔣萬安今天一早到北市府大樓廣播室向員工拜年，對於台北燈節主燈即將點燈，卻發生槍擊案，是否治安亮紅燈？蔣萬安說，前天凌晨3點30分西門町發生槍擊案，他獲知之後，第一時間打電話給警察局長，要求儘速逮補槍手共犯，而且一定要追查槍枝來源，昨天不到24小時已經針對5名嫌犯、3把作案手槍，全數查緝到案。
蔣萬安說，台北市對於維護治安有堅定決心，嚴正執法決不寬貸，打擊犯罪絕不手軟，讓市民朋友安心、放心、開心逛燈節。
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