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治安紅燈？台北燈節主燈旁槍擊 蔣萬安：24小時5嫌全到案

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導

北市西門捷運站一號出口處，昨天凌晨發生槍擊案，雙方人馬在慶生宴上因敬酒問題起口酒，散場後在騎樓等車狹路相逢，一言不合雙方駁火共八槍，現場彈殼散落一地。記者翁至成／翻攝
北市西門捷運站一號出口處，昨天凌晨發生槍擊案，雙方人馬在慶生宴上因敬酒問題起口酒，散場後在騎樓等車狹路相逢，一言不合雙方駁火共八槍，現場彈殼散落一地。記者翁至成／翻攝
北市西門町昨天凌晨三點多，在西門捷運站一號出口外、萬華分局漢中街派出所旁發生槍擊案，現場至少駁火8槍、4人中彈。由於台北燈節主燈就在槍擊案旁，今晚主燈將試燈，周六燈節正式登場，台北市長蔣萬安今天表示，昨天發生槍擊案後他第一時間就打電話給警察局長，指示儘速偵辦，不到24小時警察局已針對5名嫌犯、3把作案手槍全數查緝到案。

蔣萬安也宣示維護治安決心，表示北市府對於治安絕對嚴正執法、不寬貸，打擊犯罪也絕不手軟，會讓市民朋友安心、放心、開心逛燈節。

春節連假結束後開工第一天，蔣萬安今天一早到北市府大樓廣播室向員工拜年，對於台北燈節主燈即將點燈，卻發生槍擊案，是否治安亮紅燈？蔣萬安說，前天凌晨3點30分西門町發生槍擊案，他獲知之後，第一時間打電話給警察局長，要求儘速逮補槍手共犯，而且一定要追查槍枝來源，昨天不到24小時已經針對5名嫌犯、3把作案手槍，全數查緝到案。

蔣萬安說，台北市對於維護治安有堅定決心，嚴正執法決不寬貸，打擊犯罪絕不手軟，讓市民朋友安心、放心、開心逛燈節。

蔣萬安說，台北市對於維護治安有堅定決心，嚴正執法決不寬貸，打擊犯罪絕不手軟，讓市民朋友安心、放心、開心逛燈節。記者林麗玉／攝影
蔣萬安說，台北市對於維護治安有堅定決心，嚴正執法決不寬貸，打擊犯罪絕不手軟，讓市民朋友安心、放心、開心逛燈節。記者林麗玉／攝影

槍擊 蔣萬安

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