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詐欺車手門聯貼「賺他一個億」警順籐摸瓜捕獲3通緝犯

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市警方查獲毒品咖啡包等證物。圖／翻攝畫面
嘉義市警方查獲毒品咖啡包等證物。圖／翻攝畫面
詐騙集團的蘇姓車手過年也應景，租屋處門口春聯貼「賺他一個億」，結果年還沒過完，嘉義警方持搜索票上門，同步拘提蘇與房內窩藏的3名通緝犯到案，起出毒品咖啡包623包、子彈8發及現金等證物，將屋內男女分別依毒品、槍砲、詐欺等罪嫌法辦。

嘉義市警局表示，二分局偵查隊去年11月間追查發現蘇姓車手在嘉義市東區各處提領被害人遭詐款項，經長期埋伏蒐證，得知蘇男以嘉義市西區友孝路一處出租公寓為據點，且出入複雜，屋內時常飄散出濃厚毒品味，向嘉義地院及嘉義地檢署聲請搜索票及拘票獲准，日前執行搜索，當場拘獲蘇姓車手外，另查獲強盜通緝犯2名、毒品通緝犯1名，並於現場查扣毒品咖啡包共計623包、愷他命、磅秤、點鈔機、現金4萬1300元、子彈8顆及手機21支等證物。

警方表示，幹員進入出租公寓時看到門旁高高掛著「賺他一個億」門聯，客廳坐著數名男女正在拉K，桌上放著多組K盤、愷他命毒品及數支手機，地上甚至還放著點鈔機，拘提對象蘇男正在房內呼呼大睡，被逮時還一臉睡眼惺忪，屋內還有3間房間反鎖不願開門，查覺有異，員警提高戒備並不斷敲房門大喝「開門！不然我們就破門了！」，破門進入後發現房間內分別居住2名強盜通緝犯及1名毒品通緝犯，其中徐姓及張姓強盜通緝犯分別持有328包及295包毒品咖啡包。

警方將屋內男女帶回偵辦，將涉案犯嫌及通緝犯依毒品危害防制法、槍砲彈藥刀械管制條例、詐欺等罪嫌移送法辦。

嘉義市警方持搜索票拘提涉案車手，屋內男女涉嫌吸毒。圖／翻攝畫面
嘉義市警方持搜索票拘提涉案車手，屋內男女涉嫌吸毒。圖／翻攝畫面
嘉義市警方持搜索票拘提車手門聯貼著「賺他一個億」。圖／翻攝畫面
嘉義市警方持搜索票拘提車手門聯貼著「賺他一個億」。圖／翻攝畫面
嘉義市警方查獲非法子彈。圖／翻攝畫面
嘉義市警方查獲非法子彈。圖／翻攝畫面

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嘉義 毒品 通緝

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