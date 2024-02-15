捷運西門站外駁火…天道盟「吉董」兒遭槍擊 對象疑是竹聯幫仁堂成員

天道盟副盟主連正吉（左5）兒子在西門捷運站遭槍擊送醫，救治後無生命危險，圖中灰西裝者為盟主「鐵霸」曾盈富。圖／讀者提供 台北市西門捷運站昨天凌晨發生重大槍擊事件，兩幫人馬當街開槍駁火，其中天道盟副盟主「吉董」連正吉兒子被打中胸口送醫，據了解，開槍者疑是竹聯幫仁堂人員；連正吉獲悉後急奔台大醫院急診室，與此同時，向來與連正吉友好的仁堂也獲悉「出事」消息，仁堂高層也立馬趕赴台大關切傷勢，台大急診室外頓時停滿黑頭車，緊張氛圍猶如電影情節。

據了解，當晚趕赴台大醫院急診室的還有竹聯幫仁堂旗下弘仁會多名幹部、天道盟不倒會大哥「寶勝」、萬華在地勢立角頭等，各路人馬聚集台大急診室，連正吉第一時間從醫生口中得知兒子無生命危險，直說「好險、沒事」，並向趕來關切的各幫派領袖致意，感謝各方關心。

據指出，連正吉在道上人緣頗佳，向來與竹聯幫仁堂保持友好關係，彼此都有情分，外傳天道盟北海會發出「江湖追殺令」，但知情人士透露，不太可能會發生這樣的事，加上檢警已介入調查，雙方火拚可能性極低。

據了解，天道盟在萬華紅樓附近有間私人招待所，可180度鳥瞰西門町夜景，號稱「無敵海景」招待所，裡面裝潢摩登，走的是電音隔音設備相當好，音樂再大聲也不會吵到鄰居，通常都是天道或太陽體系幹部才能使用。

檢警調查，大年初五情人節凌晨，林姓男子（23歲）跟翁姓男子（23歲）一夥十餘人，在西門町招待所幫林姓女子（22歲）慶生，眾人先在包廂發生口角，散場後雙方在騎樓等車時，又爆發衝突，林男這方先拔槍打中翁男等3人，翁男友人見狀也開槍反擊，林男中彈。雙方當街駁火至少8槍，警方獲報立即趕赴現場。

警方先在醫院逮獲就醫治療的翁男和林男，隨後逮捕協助林男棄槍的共犯到案，但翁男這方還有1名槍手尚未落網，由於此槍擊事件讓北市治安亮紅燈，萬華分局已報請台北地檢署署重大刑案專組指揮偵辦，專案小組今將召開專案會議，釐清整起事件經過。