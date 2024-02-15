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晚安小雞疑自導自演…柬埔寨警方下午記者會 網酸：讓世界看見台灣

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導

直播主「晚安小雞」涉嫌自導自演，遭柬埔寨警方逮捕。記者李隆揆／翻攝
直播主「晚安小雞」涉嫌自導自演，遭柬埔寨警方逮捕。記者李隆揆／翻攝
網紅「晚安小雞」在柬埔寨自稱遭圍毆、一度失聯，當地警方指控他涉嫌自導自演、故意損害柬埔寨形象聲譽，柬中時報昨晚報導，柬埔寨警方今天下午將召開記者會對外說明案情。對此，PTT網友熱議，「謝謝你讓世界看見台灣」、「直接上升到國際事件」、「這下真的紅了，求仁得仁」、「被認證詐騙，真是台灣之光啊」。

柬中時報昨天報導，從警方收到的消息指出，「晚安小雞」所發布的影片都是造假，並指「晚安小雞」從入境柬埔寨機場就故意製造話題，誤導網友。警方今天下午將在西哈努克省警察局開記者會，針對此案件詳細說明。

「晚安小雞」的粉專已經關閉。網紅「四叉貓」在臉書表示，今天下午柬埔寨警局會開記者會，關注「晚安小雞」的人千萬別錯過。

PTT網友表示，「如一個外國人同樣手法汙衊台灣，你氣不氣」、「他還造謠軍人打他、搶他錢，這才嚴重」、「負台灣之光」、「間接認證台灣真的詐騙多」、「真的是為了流量到有病的地步」、「逃走還有手機可開直播，就知道假的了」、「在台灣過太爽，以為別國吃素的」。

台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾也在臉書表示，比較有誠意至少有人去演、不是靠對話產生器。但一樣建議大家不要追滋事網紅劇，因為不管好流量、壞流量，流量都鼓勵。網紅只怕沒流量。

晚安小雞 柬埔寨 流量

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