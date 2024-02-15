藥頭供出他買毒品原料一審判8年 這原因二審判無罪

陳姓男子前年7月因涉販毒被警拘捕，因另名曾姓毒販被逮時供出，毒品咖啡包原料是向陳男購入，而陳男警詢及偵查時雖自白犯行，但事後辯稱，怕羈押才認罪。屏東地院一審判陳8年徒刑，陳不服上訴，高雄高分院近日撤銷原判決，改判無罪。

判決指出，2021年8月，陳男疑與曾男相約潮州跳傘場附近交付混合毒品原料卡西酮，事後另約他處交付毒品價金。

起初，陳男於三度警詢及偵查時，皆自白認罪，還供出另名毒品上游李姓男子，但於法院審理時，陳改口否認，並指出警詢前，員警先讓他看過曾男陳述，要他「認」罪，還說「曾男就是沒有認，才被羈押2個月。」

緊接著，辯護律師一口咬定，曾男為求減刑才會供出上游是陳男，尤其，曾男說詞具諸多疑點，尚需證據補強。

辯護律師指出，曾男雖供出陳男，卻說不出是誰告知陳男擁有毒品原料，再者，曾證述陳男缺錢曾向他商借，事後兩人第一次交易毒品，曾沒付錢就直接帶走原料粉1公斤，有違常理。

此外，曾男不僅與另名林姓毒販說詞不一，起訴書中，林姓、邱姓、黃姓、曹姓、侯姓等人的物證或證述，均不足以證明陳男就是藥頭。

高高分合議庭認為，陳男於警詢與偵查中的自白及曾男指證，尚需補強證據，認陳男上訴為有理由，將原判決撤銷，並諭知陳男無罪。 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885