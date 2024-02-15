酒後口角…西門町駁火8槍 4人中彈

林姓、翁姓男子昨凌晨在台北市捷運西門站騎樓衝突，兩派人馬駁火開八槍，四人中彈被送醫，警方查出案發前雙方慶生因敬酒問題口角。記者翁至成／翻攝

林姓、翁姓男子昨凌晨在台北市西門町某私人招待所替朋友慶生後離開，於捷運西門站騎樓衝突，兩派人馬駁火開八槍，林開槍打中翁等三人，被翁的友人開槍擊中，四人經送醫無生命危險。警方查出雙方因敬酒問題口角，在醫院戒護林、翁，拘提協助林棄槍的謝姓男子查扣一把改造手槍，依槍砲罪究辦，漏夜追緝翁的開槍友人。

警方調查，廿三歲林姓男子曾被查獲槍砲、詐欺案，與同齡翁姓男子互不熟識，前天因共同好友林姓女子生日，晚間赴北市西門町某大樓十二樓的私人招待所慶生飲酒，共十餘人到場，林、翁在包廂內因敬酒問題口角。

昨凌晨三點多散場，壽星與男友先離開，林、翁在捷運西門站一號出口騎樓分別等友人開車到場載送，帶著酒意狹路相逢，互相嗆聲，翁致電找來五、六名友人助陣，林不滿被嗆，掏出手槍連開數槍，打中翁及其友人廿二歲連姓、廿七歲黃姓男子，翁的友人開槍反擊打中林，雙方駁火八槍。

兩派人馬鳥獸散，林大腿中彈，被友人廿六歲謝姓男子扶上汽車送醫；翁手臂中槍，攔乘計程車就醫；連、黃分別右胸、手臂中彈，攔不到計程車，跑到五百公尺外的台北憲兵隊求救被送醫。

警方獲報趕抵封鎖現場，拾獲八顆彈殼及三顆未擊發子彈，聯繫附近醫院，隨後接到院方通報四人槍傷。

專案小組查出，謝協助林將作案的改造手槍丟棄在新北市新莊區雙福公園草叢，昨下午近一點拘提謝，帶同取槍查扣，詢後依槍砲彈藥刀械管制條例移送。

四名傷者住院救治，警方戒護林、翁依槍砲罪究辦，待出院後移送，追查翁的友人開槍，掌握特定對象追緝。