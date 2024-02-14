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通緝男偷車牌趴趴走 一看到警「車暴衝卡護欄上」搜出毒

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市一名36歲溫姓男子，日前在觀音區偷了2面小客車車牌，大園警方受理失主報案後，調閱該車牌的行車軌跡，11日下午發現車牌在中壢區松信路出沒，隨即派員前往埋伏，當場查獲溫姓通緝犯，並在贓車上搜出毒品及吸食器，全案依法移送偵辦。

大園警方表示，9日接獲民眾報案，稱自己的小客車2面車牌被偷，警方獲報後調閱行車軌跡，11日下午發現該車牌出現在中壢區松信路上，立即派員前往埋伏，待時機成熟後上前攔查，結果男子為躲避攔查，將車開進一處空地停車場後暴衝卡在石頭護欄上，警方立即跑向前猛敲破窗，男子不斷大喊「對不起我配合了！」最終被員警壓制在地逮捕。

經查該名溫姓男子駕駛的小客車，也是偷來侵占的車輛，警方在車內搜出海洛因、安非他命、K他命、一粒眠等毒品及吸食器，警詢後依竊盜、侵占、毒品等罪嫌移送桃園地檢署偵辦，另溫男因涉嫌妨害自由、竊盜、侵占等案件，分別遭新竹地檢署、桃園地檢署、桃園地方法院等單位發布通緝，警詢後一併解送歸案。

桃園一名溫姓通緝犯為躲避攔查，將車開進一處空地停車場後暴衝卡在石頭護欄上。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名溫姓通緝犯為躲避攔查，將車開進一處空地停車場後暴衝卡在石頭護欄上。記者周嘉茹／翻攝
警詢後依竊盜、侵占、毒品等罪嫌將溫男移送桃園地檢署偵辦。記者周嘉茹／翻攝
警詢後依竊盜、侵占、毒品等罪嫌將溫男移送桃園地檢署偵辦。記者周嘉茹／翻攝
警方在溫男駕駛的贓車內搜出海洛因、安非他命、K他命、一粒眠等毒品及吸食器。記者周嘉茹／翻攝
警方在溫男駕駛的贓車內搜出海洛因、安非他命、K他命、一粒眠等毒品及吸食器。記者周嘉茹／翻攝

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