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服用毒品後騎車發生事故遭起訴 台南女騎士這原因判無罪

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

吳姓女子去年8月深夜騎機車，經台南安南區怡安路段與徐姓男子所駕轎車碰撞，警方在機車內扣得毒品而被依涉公共危險罪起訴，她辯稱，施用毒品已隔3天，當時意識是清楚的。法官認車禍並非全因她疏失所致，不能單憑車禍即推論她施用毒品50小時後不能安全騎駛機車，判她無罪。

檢警調查，吳女去年8月16日晚間8時許，安南區某宮廟公廁內，施用安非他命1次。同年月18日深夜近11時騎乘機車，沿安南區怡安路2段由西往東方向行駛，經該路與怡和街交岔路口時，徐男駕駛轎車，沿怡安路2段由東往西方向行駛，二車避煞不及碰撞。

警方據報後前往處理，在她機車內扣得安非他命1包（0.11公克）及吸食器1組，經採尿檢驗後呈現陽性反應，檢方認她涉犯服用毒品致不能安全駕駛罪嫌起訴。至於施用毒品部分則另案偵辦。

吳女否認不能安全駕駛動力交通工具犯行，她辯稱，發生事故與她施用毒品已隔3天，肇事當時意識是清楚的。

台南地院指出，吳女查獲後狀態，警員固然勾選「意識模糊」、「呆滯木僵」，警員命她用筆在兩個同心圓之間的零點5公分環狀帶內，畫另一個圓，除在環狀帶內完整畫圓外，過程毫未碰及任一同心圓邊線。

且依職權勘驗當時錄影檔案，她就警員詢問問題，仍能清楚回答；經救護車趕到現場，甚至也可明確表示拒絕送醫，可見她發生車禍當下及發生後未幾，無論面對警察、救護人員詢問，意識均是相當清楚。

法官深入了解該車禍原因，認定吳女未注意車前狀況，但徐男也同樣違反注意義務，轉彎車未讓直行車先行，認車禍並非全因她疏失所致。

台南地院指出，檢方提出吳女尿液中安非他命濃度，僅能證明她有施用過二級毒品及施用數量，仍不足證明她駕駛機車時已達不能安全駕駛程度。無法單憑事後發生肇事車禍，即推論她施用毒品50小時後，其意思力、認知力及行為控制力與常人相較有明顯減弱之處，而有不能安全騎駛機車情形。

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台南地院指出，檢方提出吳女尿液中安非他命濃度，僅能證明她有施用過二級毒品及施用數量，仍不足證明她駕駛機車時已達不能安全駕駛程度，最後判她無罪。圖／本報資料照
台南地院指出，檢方提出吳女尿液中安非他命濃度，僅能證明她有施用過二級毒品及施用數量，仍不足證明她駕駛機車時已達不能安全駕駛程度，最後判她無罪。圖／本報資料照

意識 毒品 車禍

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