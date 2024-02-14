下班累癱用了再上反神情恍惚　汐止警攔騎士查獲這東西

在工地工作的39歲黃姓男子，日前下午下班後騎車欲返回瑞芳住處，行經汐止區大同路時因邊騎邊搖晃且神情恍惚，巡邏行經的橫科派出所所長管昱傑見狀上前攔查，發現黃男身上散發濃厚毒品味，當場在他身上搜出吸食器及安非他命。黃男供稱因做工1整天精神不濟才會吸毒，汐止警方詢後將黃男依毒品罪嫌送辦。

據了解，有毒品前科的39歲黃姓男子平時在工地擔任粗工，黃男3日在汐止區一處工地工作至下午4時下班後，疑因忍了一天難耐毒癮，竟先吸食安非他命後再騎車欲返回瑞芳住處。當黃男騎經汐止區大同路一段時，巡邏行經的橫科派出所所長管昱傑發現黃男騎車搖搖晃晃神情恍惚，立即趨前將他攔下盤查。

管昱傑靠近黃男時，就聞到他身上濃厚毒品氣味，經搜查後在黃男身上起獲安非他命及吸食器。黃男見無可抵賴，坦承吸食毒品，詢後被依毒品罪嫌送辦。汐止警方強調，吸食毒品後駕車屬嚴重危害交通秩序及安全之行為，不僅讓周遭用路人安全受到威脅，且一旦發生交通事故，經常造成不可挽救的後果。警方將持續加強各項違規取締，以維護汐止地區治安。 汐止警方將黃男上銬逮捕。記者黃子騰／翻攝 汐止警方攔下黃男並在他身上查獲安非他命毒品。記者黃子騰／翻攝 警方查扣黃男持有的安非他命及吸食器。記者黃子騰／翻攝

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