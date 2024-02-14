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影／詐欺犯遭通緝又攜K毒 躲1個月因拜年跨越雙黃線被逮

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

何姓男子因詐欺案遭通緝，藏躲1個多月未出庭應訊，本月10日大年初一凌晨，他攜毒搭乘友人所開汽車，行經新北市蘆洲區永安南路二段，因跨越雙黃線遭轄區警攔下盤查。警一查發現何男被發布通緝，經附帶搜索於車內查獲毒品K他命，一併帶回偵辦，警詢後依法解送何男歸案；另交通違規依法開單舉發。

據了解，何姓男子（25歲）因涉嫌詐欺未出庭應訊，去年12月被台中地檢署發通緝。這月10日大年初一凌晨3時許，何男攜帶毒品K他命搭乘友人所開的汽車，準備到友人家拜年。途中行經新北市蘆洲區永安南路二段284號前，因跨越雙黃線遭轄區警攔下盤查。

警方對駕駛酒測沒有酒精反應，經盤查兩人身分發現，何男因一起詐欺案件未出庭應訊，於去年12月22日被台中地檢署發布通緝。經附帶搜索車內，於右前座發現何男所攜毒品K他命，一併帶回偵辦。

偵詢時何男坦承持毒，也知悉因詐欺案件被通緝，警詢後依毒品移送何男法辦，詐欺通緝則依法解送歸案，另駕駛跨越雙黃線違規部分，則依道路交通管理處罰條例45條1項1款之規定，不按遵行之方向行駛開單舉發，最高罰鍰1800元。

何男乘坐友人所開汽車，因跨越雙黃線被警攔下盤查，赫見他因案被通緝又攜帶毒品帶回偵辦，警詢後依法解送歸案。記者曾伯愷／翻攝
何男乘坐友人所開汽車，因跨越雙黃線被警攔下盤查，赫見他因案被通緝又攜帶毒品帶回偵辦，警詢後依法解送歸案。記者曾伯愷／翻攝
何男乘坐友人所開汽車，因跨越雙黃線被警攔下盤查，赫見他因案被通緝又攜帶毒品帶回偵辦，警詢後依法解送歸案。記者曾伯愷／翻攝
何男乘坐友人所開汽車，因跨越雙黃線被警攔下盤查，赫見他因案被通緝又攜帶毒品帶回偵辦，警詢後依法解送歸案。記者曾伯愷／翻攝
何男乘坐友人所開汽車，因跨越雙黃線被警攔下盤查，赫見他因案被通緝又攜帶毒品帶回偵辦，警詢後依法解送歸案。記者曾伯愷／翻攝
何男乘坐友人所開汽車，因跨越雙黃線被警攔下盤查，赫見他因案被通緝又攜帶毒品帶回偵辦，警詢後依法解送歸案。記者曾伯愷／翻攝
何何男乘坐友人所開汽車，因跨越雙黃線被警攔下盤查，赫見他因案被通緝又攜帶毒品帶回偵辦，警詢後依法解送歸案。記者曾伯愷／翻攝
何何男乘坐友人所開汽車，因跨越雙黃線被警攔下盤查，赫見他因案被通緝又攜帶毒品帶回偵辦，警詢後依法解送歸案。記者曾伯愷／翻攝
何男乘坐友人所開汽車，因跨越雙黃線被警攔下盤查，赫見他因案被通緝又攜帶毒品帶回偵辦，警詢後依法解送歸案。記者曾伯愷／翻攝
何男乘坐友人所開汽車，因跨越雙黃線被警攔下盤查，赫見他因案被通緝又攜帶毒品帶回偵辦，警詢後依法解送歸案。記者曾伯愷／翻攝

詐欺 通緝

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