影／台中毒犯擁百萬毒…藏備胎連自己忘了 警全揪出

台中市刑大在去年底破獲以廖姓男子為首的販毒集團，查扣市價上百萬的毒咖啡包、K他命的贓證物，警方搜索時扮演「好鼻師」，將廖藏在轎車備胎、防疫茶盒內的毒品，一一揪出，廖在警方查獲毒品時，也發出「咦」的聲音，直呼「原來這裡也有，都忘了」，台中地檢署日前偵結，廖等人被依毒品罪起訴。

台中市刑大偵四隊在去年11月間，透過網路巡邏查獲廖姓男子（33歲）為首的販毒集團組織，廖與湯姓男子（32歲)、單姓女子、（28歲）等人分工，廖負責擔任倉管，湯男、單女擔任販毒小蜜蜂，負責載送毒品咖啡包、K他命與不特定人交易。

警方在廖姓主嫌的台中北區租屋處查扣毒品咖啡包494包（重2361公克）、K他命3包（重48公克）、梅錠2顆、FM2 8顆、販毒所得16萬餘元等贓證物，初估市價超過130萬元。

警方搜索時發現，廖男把百萬毒品，藏放在家中、車上，連家裡存放新冠一號的防疫茶盒，也被拿來藏放Ｋ他命，若不將茶包一一拿出，根本不會發現下層居然還能藏放Ｋ他命。

另外警方也在廖男使用的車上，發現犯嫌特別使用訂作的座椅，該特製座椅以暗藏夾層的方式藏放毒品，連後車廂存放備胎的地方，也被廖藏放一袋袋的咖啡包。

警方在轎車備胎搜出毒品時，廖男還發出「咦」的聲音，直說「原來這裡也有，都忘了」，全案警詢後將廖等人依毒品罪送辦，台中地檢署近日偵結，依毒品罪起訴。

台中市刑大表示，目前正值「加強重要節日安全維護工作期間」警方維持社會治安工作不會停歇，且會秉持建立「無毒家園」的目標，讓民眾在春節期間，讓市民放心、安心過好年。 台中市廖姓男子持有百萬毒品，轎車備胎、防疫茶盒都成廖藏毒位置。記者陳宏睿／翻攝 台中市廖姓男子持有百萬毒品，轎車備胎、防疫茶盒都成廖藏毒位置。記者陳宏睿／翻攝 台中市廖姓男子持有百萬毒品，轎車備胎、防疫茶盒都成廖藏毒位置。記者陳宏睿／翻攝 台中市廖姓男子持有百萬毒品，轎車備胎、防疫茶盒都成廖藏毒位置。記者陳宏睿／翻攝 台中市廖姓男子持有百萬毒品，轎車備胎、防疫茶盒都成廖藏毒位置。記者陳宏睿／翻攝 台中市廖姓男子持有百萬毒品，轎車備胎、防疫茶盒都成廖藏毒位置。記者陳宏睿／翻攝

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