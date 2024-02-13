台鐵平溪線出軌中斷 旅客虛驚

平溪線搶修中 台鐵嶺腳站昨發生出軌事故，台鐵工程人員檢查軌道受損狀況，平溪線中斷。記者曾原信／攝影

台鐵春節疏運大年初三發生出軌意外，一列四八一六次列車昨上午行經新北市平溪區「嶺腳=菁桐」處時第三車廂脫軌，列車卡在現場造成路線中斷，車上約二五○名旅客，無人傷亡。台鐵緊急成立一級應變中心，從七堵派搶修車，並啟動公路接駁，尚在調查出軌原因。

新北市瑞芳警分局表示，往菁桐第四八一六次列車上午十點五十分自嶺腳車站開出，離站約二百公尺發生第三節脫軌意外，台鐵公司請乘客在車箱內等待，派員前往事故現場，上午十一點四十九分到場，鐵路警察也到場處理，現場人員均平安，無受傷需協助情況。

台鐵指出，這列平溪線區間車第三車車廂二軸出軌，列車上無人傷亡，旅客約二五○人。台鐵成立一級應變中心，從七堵派搶修車，經評估旅客需求，上午十一點五十分在「十分=菁桐」間啟動公路接駁，由接駁車載運乘客，鐵路警察則在脫軌處採證，調查出軌原因。

現場台鐵人員說，列車自嶺腳車站開出，離站約二百公尺發生意外，出軌附近是一處彎道，車速不快，突然停頓一下，接著車身傾斜一些，隨即撞擊月台的水泥邊緣，有數十公尺長撞擊痕跡，很多水泥塊剝落，撞擊力道不小，後來列車緊急停下，出軌原因不明，要進一步調查清楚。

一名乘客說，當時剛要出嶺腳車站，「頓了一下突然停車，大家不知發生什麼事，但感覺有撞了一下。」出軌處附近商家說，看到白煙冒出，但沒有聽到明顯的撞擊聲。

列車卡在現場，路線中斷，台鐵雖派接駁車，但大年初三，搭火車的遊客很多，引發民怨。林姓遊客批評「台鐵不是才剛公司化？怎麼大年初三就出事？」一名乘客說，列車停開，接駁車也難等，大年初三就發生台鐵意外，實在很掃興。

有乘客說，在十分站到站之後，列車長廣播說因調度問題，只開到這站，把大家叫下車，沒有後續接駁到平溪等措施，應直接說出軌，乘客會比較了解狀況。