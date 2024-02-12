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公園沙堆埋女嬰屍 31歲生母、21歲同居男友送辦…查扣剪臍帶證物
台南市警方8日下午接獲民眾報案，前往安南區一處公園砂石堆中找到一具女嬰遺體，追查發現一女涉有重嫌，循線將女嬰生母翁姓女子及其同居男友拘提到案，依殺人罪送辦。
台南市政府警察局第三分局今天新聞稿指出，8日下午5時許接獲民眾報案，在安南區一處公園砂石堆旁發現疑似嬰兒頭部，經員警前往現場勘查，找到一具埋藏在砂石堆下方的女嬰遺體，隨後封鎖現場並成立專案小組查辦。
警方指出，專案小組擴大調閱周邊監視器循線追查，發現一名女子趁深夜較無民眾進出時段，抱持物品徒步走向案發地點，逗留許久形跡可疑，經多方訪查周邊住戶並交叉比對監視器影像，最終鎖定31歲翁姓女子涉有重嫌。
警方指出，專案小組10日晚間持拘票前往翁女租屋處，將翁女及其男友21歲吳姓男子拘提到案，並查扣剪斷臍帶剪刀，以及手機等相關證物，全案依殺人罪嫌移送台南地檢署偵辦，訊後依涉案情節重大，今天向法院聲押。為釐清女嬰死因和死亡時間，將會同法醫於春假後進行解剖。
經初步了解，翁女與吳男平日從事工地鷹架勞力工作，經濟狀況普通，翁女警訊中聲稱吳男不知道她產下女嬰一事，她在生下女嬰不久後，獨自將女嬰帶到沙地埋下。
南警三分局呼籲，倘若父母無力撫養子女時，應勇於尋求社會資源協助，如各縣市社會局、兒童福利聯盟、兒童及少年安置及教養機構等，以避免類似悲劇發生。
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