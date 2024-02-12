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西門町旁行搶女皮包　男駕車逃半小時落網搜出安非他命

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市西門町商圈旁今凌晨發生搶案，劉姓男子行搶高姓女子的皮包後逃逸，警方獲報循線在大安區將劉男追緝到案，在其身上查獲毒品安非他命，劉男稱「臨時起意行搶」，不願清楚交代犯案動機，警詢後依法送辦。

警方調查，22歲高女今凌晨1時許徒步行走在萬華區隆昌街上，39歲劉男從後方徒步靠近、伸手搶走高女隨身皮包，得手後拔腿逃跑，駕駛汽車逃離現場，高女的零錢、口紅等隨身物品被一併奪走。

轄區西門町派出所獲報展開調查，調閱相關監視器畫面，鎖定劉男行蹤，員警凌晨1時40分左右就循線在大安區芳蘭路上查獲劉男，並起獲毒品安非他命1小包。

據悉，劉男住居所在彰化縣，此前未曾涉犯刑案，如同「白紙一張」，自稱臨時起意行搶，不認識高女，對於為何北上、犯案原因等皆含糊其詞，由於員警在劉男身上查獲毒品，不排除劉男是缺錢花用所以行搶，全案詢後依搶奪罪、違反毒品危害防制條例罪嫌將劉男移送台北地檢署偵辦。

39歲劉男從後方徒步靠近、伸手搶走高女隨身皮包，得手後拔腿逃跑，駕駛汽車逃離現場，高女的零錢、口紅等隨身物品被一併奪走。記者李隆揆／翻攝
39歲劉男從後方徒步靠近、伸手搶走高女隨身皮包，得手後拔腿逃跑，駕駛汽車逃離現場，高女的零錢、口紅等隨身物品被一併奪走。記者李隆揆／翻攝
轄區西門町派出所獲報展開調查，調閱相關監視器畫面，鎖定劉男行蹤，員警凌晨1時40分左右就循線在大安區芳蘭路上查獲劉男，並起獲毒品安非他命1小包。記者李隆揆／翻攝
轄區西門町派出所獲報展開調查，調閱相關監視器畫面，鎖定劉男行蹤，員警凌晨1時40分左右就循線在大安區芳蘭路上查獲劉男，並起獲毒品安非他命1小包。記者李隆揆／翻攝
轄區西門町派出所獲報展開調查，調閱相關監視器畫面，鎖定劉男行蹤，員警凌晨1時40分左右就循線在大安區芳蘭路上查獲劉男，並起獲毒品安非他命1小包。記者李隆揆／翻攝
轄區西門町派出所獲報展開調查，調閱相關監視器畫面，鎖定劉男行蹤，員警凌晨1時40分左右就循線在大安區芳蘭路上查獲劉男，並起獲毒品安非他命1小包。記者李隆揆／翻攝

毒品 西門町

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