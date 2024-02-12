快訊

6度低溫又要來了！14縣市低溫特報 晚上冷到明天

大學考招學習歷程非「數大便是美」 拿PDF檔備審小心1風險

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／網路自學想用碳酸飲料種大麻 中市警破獲大麻工廠

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中市警方查獲大麻工廠，詹姓男子網路自學，認為植物在二氧化碳濃度較高環境下，可加快生長速度，他買碳酸飲料為大麻澆水，警方查扣他種植的大麻和器具，依毒品罪嫌移送法辦。

警方調查，詹姓男子對種植花草有濃厚興趣，他好奇從網路上購買大麻種子並在住處栽種，且經閱讀網路文章，認為植物在二氧化碳濃度較高的狀態下，可加快生長速度，購買碳酸飲料「沙士」當作水分，噴灑在大麻植株上，為了讓大麻迅速生長。

台中市第六分局偵查隊執行加強重要節日安全維護工作「建立無毒家園」查緝工作，網路巡邏勤務時，發現詹男在網路購買有關種植大麻相關器具，警方組成專案小組經長期蒐證後，向桃園地方法院申請搜索票查緝，當場查扣大麻植株119株、盆栽、灑水器、培養土、LED燈、沙士等相關證物。

第六分局長陳松寅呼籲，毒品犯罪除嚴重影響健康，更危害社會治安，大麻在台灣仍公告列管第二級毒品，切勿好奇以身試法。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台中市第六警分局偵查隊查獲大麻工廠，查獲男子竟網路自學想用碳酸飲料，以為可加快大麻生長速度。圖／警方提供
台中市第六警分局偵查隊查獲大麻工廠，查獲男子竟網路自學想用碳酸飲料，以為可加快大麻生長速度。圖／警方提供
台中市第六警分局偵查隊查獲大麻工廠，查獲男子竟網路自學想用碳酸飲料，以為可加快大麻生長速度。圖／警方提供
台中市第六警分局偵查隊查獲大麻工廠，查獲男子竟網路自學想用碳酸飲料，以為可加快大麻生長速度。圖／警方提供
台中市第六警分局偵查隊查獲大麻工廠，查獲男子竟網路自學想用碳酸飲料，以為可加快大麻生長速度。圖／警方提供
台中市第六警分局偵查隊查獲大麻工廠，查獲男子竟網路自學想用碳酸飲料，以為可加快大麻生長速度。圖／警方提供

大麻 毒品 網路

延伸閱讀

呼太兇？ 前年才合法化 泰國政府將提案禁娛樂用大麻

公正第三方曝光 專家認證：中市初驗複驗「沒問題」

婉拒中市派員複驗 中央食藥署卻派「3長官」緊盯中市衛生局檢驗

毒梟勾結物流員工貨櫃走私大麻 因船班延誤洩底6人收押

相關新聞

影／網路自學想用碳酸飲料種大麻 中市警破獲大麻工廠

台中市警方查獲大麻工廠，詹姓男子網路自學，認為植物在二氧化碳濃度較高環境下，可加快生長速度，他買碳酸飲料為大麻澆水，警方...

新北男見警哆嗦轉身丟這東西 警界王陽明逮通緝毒蟲

新北市警局保大警員日前在三重區重陽路巡邏時，發現1輛轎車拋錨停在路中央，警員上前協助車主將車輛推至路旁時，發現有1名經過...

東非狒狒槍擊案今偵結1人被起訴 桃園農業局說話了

六福村動物園東非狒狒今年3月脫逃跑到桃園，經市府追捕，最終被林姓獵人開槍打中，農業局盧姓專員還在現場擺拍，結果狒狒失血過...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。