影／網路自學想用碳酸飲料種大麻 中市警破獲大麻工廠

台中市警方查獲大麻工廠，詹姓男子網路自學，認為植物在二氧化碳濃度較高環境下，可加快生長速度，他買碳酸飲料為大麻澆水，警方查扣他種植的大麻和器具，依毒品罪嫌移送法辦。

警方調查，詹姓男子對種植花草有濃厚興趣，他好奇從網路上購買大麻種子並在住處栽種，且經閱讀網路文章，認為植物在二氧化碳濃度較高的狀態下，可加快生長速度，購買碳酸飲料「沙士」當作水分，噴灑在大麻植株上，為了讓大麻迅速生長。

台中市第六分局偵查隊執行加強重要節日安全維護工作「建立無毒家園」查緝工作，網路巡邏勤務時，發現詹男在網路購買有關種植大麻相關器具，警方組成專案小組經長期蒐證後，向桃園地方法院申請搜索票查緝，當場查扣大麻植株119株、盆栽、灑水器、培養土、LED燈、沙士等相關證物。

第六分局長陳松寅呼籲，毒品犯罪除嚴重影響健康，更危害社會治安，大麻在台灣仍公告列管第二級毒品，切勿好奇以身試法。