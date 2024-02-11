新北男見警哆嗦轉身丟這東西 警界王陽明逮通緝毒蟲

新北市警局保大警員日前在三重區重陽路巡邏時，發現1輛轎車拋錨停在路中央，警員上前協助車主將車輛推至路旁時，發現有1名經過的男子見警隨即轉身離去，還將物品丟至地上。警員發覺可疑上前盤查，發現該名男子是遭通緝的50歲陳男，並當場查扣安非他命及吸食器，詢後將他依毒品及竊盜通緝案移送法辦。

據了解，新北市保大第二中隊警員陸嘉偉及另外2名警員，5日上午9時在三重區重陽路三段巡邏時，發現1輛黑色轎車停在路中央，警方上前詢問關心，車內1對年輕夫妻向警方表示因為車輛拋錨正在聯絡道路救援。陸員等3名警員為了不影響交通，全部下車幫忙把拋錨車推到路旁。

當陸嘉偉及同仁協助推完拋錨車後，發現路旁有1名男子陳男看了警車一眼後就轉身閃避，還隨手往旁邊地上扔東西。警方立即上前盤查，發現丟在地上的竟是安非他命吸食器，當場將這名50歲陳姓男子攔下逮捕，並在陳男外套口袋內發現1包安非他命。陳男坦承自己因竊盜未入監服刑遭通緝，當時在路邊等朋友來接他一起上班，沒想到見到警員一時心虛反而被逮。警方詢後將陳男依毒品罪嫌及竊盜通緝案移送新北地檢偵辦。