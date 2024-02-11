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自中國返台歸案通緝犯 12年以來遣返336人

中央社／ 台北11日電

法務部資料顯示，自民國101年起，台灣向中國請求緝捕遣返通緝犯1287人，中國完成遣返336人；法務部表示，雙方持續協助緝捕遣返、執行協議合作事項，並沒有停止。

法務部資料指出，101年起統計至去年底，台灣向中國請求緝捕遣返的通緝犯共計1287人，中國完成336人；順利遣返回台的重大通緝犯，包括涉新店咖啡商槍擊案的凶嫌黃泳群，及涉重傷害案的台北市光信里前里長朱雪璋。

法務部資料顯示，105年起中國協助緝捕遣返的通緝犯人數下降，110年、111年因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情所致，連續2年無人遭押解返台歸案。

法務部表示，去年疫情趨緩，台灣向中國恢復請求遣返8名通緝犯，包含台南槍擊案主嫌孔祥志（已完成）、離營失聯的金門二膽上兵陳嘉壎。

此外，中國向台灣請求緝捕遣返的通緝犯人數一直不多，自101年起至今請求30人，台灣完成25人。熟悉兩岸共打業務的官員說，中國犯案潛逃的刑事嫌疑犯，多半不會逃往台灣，而是選擇逃往東南亞，或請求落腳於歐美國家的親友庇護。

法務部表示，110、111年期間因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，兩岸間有關緝捕遣返及受刑人移交等協助事項，有因此受到影響，件數略為減少，但目前雙方持續協助緝捕遣返，並執行協議合作事項，並沒有停止。

法務部 疫情 通緝

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