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瓦解詐團！671被害人遭詐上千萬 警溯源逮18人送辦

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

林姓男子去年9月因詐欺車手遭蘆洲警方逮捕，警方持續追查發現共有671名民眾遭騙，詐騙金額破上千萬。經組專案小組向上溯源追查3個月，於新北、台北、桃園等地逮捕18名集團共犯，查扣犯罪所得、槍、毒移送法辦，檢察官複訊獲准聲羈押禁見9人，瓦解詐欺集團。

據了解，林姓男子（25歲）去年9月12日因涉詐欺車手，遭蘆洲警方查獲逮捕。蘆洲警分局偵查隊、三民派出所組成專案小組追查，發現該集團首腦林男（32歲）縝密分工、設斷點，包括如何取款、取簿，以及集團幹部如何將卡片轉交其他車手，進行提領行為，都有一套完整流程。

不但如此，為掩人耳目，詐團還在新北蘆洲一間雞排店偽裝成水房，將所有取領款項、卡片，透過這處進行彙整轉匯以達洗錢目的。另查，該詐騙集團以投資股票、虛擬貨幣為標的，在各類平台廣發廣告吸引被害人，初估有671名被害人遭詐，被騙金額超過千萬元。

從去年9月開始，蘆洲警方向上溯源追查3個多月，陸續在北市中山區、新北市蘆洲、三重、新店及桃園蘆竹，逮捕18名詐團成員，查扣200萬犯罪所得、手機、行動網卡、點鈔機、筆電、匯款單等證物；另起獲霰彈槍1把、子彈15顆、毛重3.48克海洛因2包、毛重46公克安非他命、毛重78公克K他命、毛重345公克毒咖啡包，一併帶回偵辦，警詢後依詐欺、槍砲、毒品等罪嫌移送主嫌在內共18名集團共犯，檢察官複訊獲准聲羈押禁見9人。

三民所長王明堂呼籲，投資理財應透過正常管道進行操作，切勿輕信社群網站獲交友軟體資訊，以私訊、面交等方式進行匯款交易，減少遭受詐騙可能，民眾也可撥打165反詐騙專線諮詢，警方會立即提供協助。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

蘆洲警方年前瓦解詐欺集團，逮捕18名集團共犯，查扣犯罪所得、槍、毒移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方年前瓦解詐欺集團，逮捕18名集團共犯，查扣犯罪所得、槍、毒移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方年前瓦解詐欺集團，逮捕18名集團共犯，查扣犯罪所得、槍、毒移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方年前瓦解詐欺集團，逮捕18名集團共犯，查扣犯罪所得、槍、毒移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方年前瓦解詐欺集團，逮捕18名集團共犯，查扣犯罪所得、槍、毒移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方年前瓦解詐欺集團，逮捕18名集團共犯，查扣犯罪所得、槍、毒移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方年前瓦解詐欺集團，逮捕18名集團共犯，查扣犯罪所得、槍、毒移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方年前瓦解詐欺集團，逮捕18名集團共犯，查扣犯罪所得、槍、毒移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方年前瓦解詐欺集團，逮捕18名集團共犯，查扣犯罪所得、槍、毒移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
蘆洲警方年前瓦解詐欺集團，逮捕18名集團共犯，查扣犯罪所得、槍、毒移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
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蘆洲警方年前瓦解詐欺集團，逮捕18名集團共犯，查扣犯罪所得、槍、毒移送法辦。記者曾伯愷／翻攝
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詐欺 詐騙集團

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