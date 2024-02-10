她逆向被警盤查時手腳發抖 4友下車警驚見「好大一包」

胡姓女子昨晨駕車在高雄市建國三路違規逆向，被巡邏警網攔查，因車中飄怪味，警方要求胡及3男1女友人下車受檢，後發現車內有K盤，胡神情緊張、手腳發抖，後打開手提袋眼鏡盒，警驚見忍不住喊「好大一包」，經測試是50公克的K他命，當場將5人帶回。

三民一警分局長明派出所警方昨晨巡邏經過建國三路與同愛街口時，見胡姓女子（28歲）駕車違規逆向，警方趨前示意胡停車受檢。

胡打開車門時，警方當下喊「這什麼味道，K咖啡有沒在用？」警方隨後要求胡及車上朱姓男子（21歲）、劉姓男子（20歲）、楊姓男子（23歲）及溫姓女子（24歲）全都下車受檢。

警方盤查時，詢問胡有無帶違禁物時，胡神情緊張、手腳不停發抖，後警方徵求胡同意，讓胡打開提袋中的眼鏡盒查看，警方一瞧忍不住驚呼「這K耶，好大一包耶，誰的啊」。

警方當下檢測發現是50公克的K他命，胡主動擔下，坦承毒品是她持有，警方將5人全數帶回；警詢後依違反毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦；另同車4人則採尿送驗。

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