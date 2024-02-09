險砍死人！遭解雇拿菜刀找前老闆尋仇 員工浴血合力壓制

台中林姓男子擔任臨時工因上班問題遭林姓雇主解僱，他不滿失業又遭扣500元薪資，竟然拿著1把菜刀跑回去尋仇，衝進公司二話不說朝雇主頭部猛砍，對方和其他員工浴血合力將林壓制，事後緊急送醫縫合才撿回一命，檢方認為林犯嫌明確，偵結依殺人未遂罪嫌起訴。

檢警調查，林男（45歲）不滿2023年11月遭林姓雇主解僱，當下還扣除他500元薪資，同年12月12日竟然拿著1把菜刀跑到北區太原路的前公司要找人尋仇。

林男一闖入見前雇主在裡頭，二話不說就衝上前持菜刀朝對方一陣猛砍，對方頭部當場遭砍中2刀，同時也拿椅子加以阻擋，林男見前雇主被砍倒跌坐在地仍不罷休，持續揮舞菜刀砍傷四肢。

一旁朱姓員工見狀連忙制止企圖奪刀，但林情緒激動和朱爆發激烈拉扯，過程中刀子也畫傷朱的雙手、大腿。

最後雇主、朱姓員工浴血合力將林男壓制在地，警方獲報趕赴現場將他逮捕、扣得作案凶刀，2人即時送醫縫合後才倖免於死。

檢方訊時，林男坦承因遭雇主解聘，心生不滿才拿菜刀回公司尋仇，當下也有朝雇主頭部砍殺，包括雇主、朱姓員工均指證歷歷，也提出驗生證明，現場也有監視器畫面、扣案刀具可佐。