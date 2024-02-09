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小吃店生意慘 男年前搶彩券行

聯合報／ 記者曾伯愷曾健祐／連線報導

何姓男子強搶新北市蘆洲區民族路一間彩券行20多萬現金，昨天上午在其租處落網。記者曾伯愷／翻攝
何姓男子強搶新北市蘆洲區民族路一間彩券行20多萬現金，昨天上午在其租處落網。記者曾伯愷／翻攝
六十八歲何姓老翁疑小吃店經營不善，積欠店租十萬元，前晚持利刃強搶新北市蘆洲區一家彩券行廿萬五千元現金，警方昨天上午循線逮人，搜出犯案用贓款及工具，警詢後依強盜罪送辦。

警方調查，何男多年前因與家人斷了聯繫，一年前以每月二萬元租金，承租新北市蘆洲區水湳街一棟公寓一樓當店面，開起小吃生意。剛開始生意勉強可維生，但去年下半年生意突然變得慘淡，不但積欠房東五個月十萬元店租，連生活費都有問題。

何男前天深夜十一時許，刻意穿著雨衣、撐起雨傘，趁著天色昏暗下雨之際，從蘆洲區水湳街租處，走到離租處四百公尺的民族路彩券行。

何男向女店員佯稱購買兩千元刮刮樂，順便四處觀察地形，確認店家準備拉下鐵門關門，掏出預藏利刃喝令女店員「把店內所有錢都拿出來」。

女店員慢慢移動身體靠近櫃台旁，準備按下連線警鈴，何男見狀大聲警告「不要去按」，旋即衝進櫃台內，將收銀台內廿萬五千元現金搜刮一空，離開時還刻意避開監視器小巷子亂繞，藏於水湳街租處被捕。

何男面對警方詢問辯稱，「我又沒有贓款，也沒有雨衣等犯案工具，如何證明我有犯案」，警方在租屋處一張摺疊桌夾層內搜出贓款、天花板找到雨衣，他才坦承犯行。

另外，台中市東區干城環保市場日前突然起火，火勢一發不可收拾，警方調閱監視器鎖定七十歲謝姓老翁涉案，謝男被拘提到案後，坦承過年前「想吃牢飯」才點火，這次也非首次縱火，詢後依公共危險罪送辦。

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