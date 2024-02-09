春節祭祖爆發口角 7旬弟殺兄

彰化員林警消接獲爭吵打架的報案，趕到現場發現一名男子無呼吸心跳。圖／民眾提供 彰化縣員林市高姓兄弟疑長期不睦，前晚為年節祭祀祖先爆口角，七十一歲的弟弟持刀砍殺七十五歲哥哥後駕車逃亡，死者兒子回家發現爸爸遇害，立即報警追查，警方在南投縣八卦山一間知名廟宇將凶手逮捕，並在車上搜出血衣，凶刀尚未尋獲，詢後依殺人罪送辦。

據了解，高姓兄弟雖然是鄰居，但多年沒往來，前晚弟弟回祖厝要祭祖被哥哥拒絕，兩人為此爭吵，弟弟不滿哥哥想搶先祭拜，以取得較多福氣，還懷疑哥哥怕他祭祖另有所圖，憤而回家拿刀找哥哥理論，弟弟拿刀砍殺哥哥，造成哥哥頭顱破裂，全身有三處刀傷，送醫不治。

死者兒子每晚後都會打電話問候爸爸，前晚打電話沒人接，擔心天冷爸爸身體有狀況，連忙趕回家，未料見爸爸倒臥血泊中，趕緊報警。

死者兒子透露，砍死父親的是他三叔，廿多年前阿公、阿嬤過世後，爸爸與三叔因喪事處理意見不同鬧不合，自此老死不相往來，雖然兩家人就住在隔壁，但多年來沒有交集，且每年過節祭祖都未見到三叔，推測這次登門祭祖，是故意要挑釁父親，二人才爆衝突。

高男落網後坦承犯案，供稱凶刀隨手丟棄在路邊，警方沿著八卦山尋找，截至昨晚仍未找到。