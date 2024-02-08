女子買毒品錢放信箱 男拿走錢辯稱賣安眠藥

劉姓男子和趙姓女子用電話聯絡買賣第2級毒品甲基安非他命，並把毒品放在趙女住家的信箱，再拿走信箱內趙女放的800元。基隆地院審理時，劉男辯稱是賣安眠藥，法官指若是買賣安眠藥，對話何需隱諱，趙女也無必要向劉買，劉又何需特意帶去住家交付，不採信劉男說詞，判刑6年。全案可上訴。

判決指出，警方前年接獲劉男涉嫌販毒情資後，聲請法院核發通訊監察書，監察劉男持用的手機。前年8月26日晚上8點左右，劉在電話中聯絡趙女。趙女在卡拉OK店上班，擔任夜班公關，晚上6點半上班，隔天清晨5點半下班。

電話接通後，趙女問劉「你拿過去了沒？」劉說「我現在要過去店裡，你在哪裡啊？」趙回答「不用不用，因為我跟客人先約在外面，我們要先去外面唱歌。」劉回覆「放在那邊就好是不是？」趙女說「你可以放在我的信箱裡面，都OK啊」，並提及「那個是藥而已啊，就睡覺藥啊，這樣也方便啊。」

檢警去年3月14日持搜索票到劉男住處搜索，查扣劉的手機，帶回詢問後送辦。基隆地檢署檢察官偵查時，劉男供稱趙女是買安眠藥，他把20幾顆放在趙女家的信箱，但忘了趙女有沒有把錢放在信箱，否認販毒。趙女證述當天通話前，先用LINE與劉聯絡要購買安非他命，上班前會把800元放在信箱。下班後回到家，看到信箱内有安非他命，800元不在了。檢方認定劉男涉嫌販毒並起訴。

基隆地院審理時，劉男辯稱當天是賣安眠藥給趙女，並放在趙女家的信箱，1顆20元，但當時並沒有拿到錢。劉的辯護人指通訊監察譯文，未見毒品交易暗語、代號，也未提到交易金額。趙女歷次供證述內容不一致，不符常情處甚多，無從採信。

法官指出，趙女在法庭證述與在檢方偵查時一致，如果趙女若有安眠藥需求，透過就醫看診即可輕易取得。安眠藥價格低廉，趙女實無必要聯絡劉男購買，再由劉特意帶去住家交付。況且若真是購買安眠藥，兩人對話何需隱諱，可見對話真意並非交付安眠藥，而是交付毒品，認定劉男販毒牟利。

販賣第2級毒品罪法定最低本刑10年以上有期徒刑，法官審酌劉男僅販毒1次給趙女，屬小額零星販賣，從中賺取蠅頭小利，與中大盤毒梟犯罪情節有別，縱處最低刑度10年，確實過苛，爰依刑法第59條規定減輕其刑，判刑6年。

趙女另因施用2級毒品被檢方起訴，基隆地方法院審理後，處有期徒刑2月，如易科罰金，以1千元折算1日。

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