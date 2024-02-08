快訊

強烈大陸冷氣團來過年！合歡山有望降雪時機尷尬 民眾：可能被打斷腿

韓媒：台積電、SK海力士將組AI晶片同盟 發展新世代半導體

西布特羅1克逾百萬比鑽石貴？ 醫揭證據打臉

孝順兒致電問候沒人接聽 返家驚見老父倒臥血泊中

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣員林市年逾七旬的高姓兄弟疑似長期不睦，昨為祭祀祖先發生口角，弟弟持刀砍殺哥哥後駕車逃亡，警方據報追查，到南投縣八卦山某知名廟宇逮捕凶嫌，目前搜山待找凶器。

警消昨晚接獲報案，指稱員林市麒麟巷四一一號對面有人打架受傷，警消趕到時高男坐臥住家內走道，頭顱破裂，臉部和胸口有多處疑遭利器割傷的傷口，已無呼吸心跳，消防救護人員送往員林基督教醫院救治仍回天乏術。

據了解，七十一歲弟弟昨要回祖厝要祭祖被七十五歲哥哥拒絕，弟弟懷疑哥哥怕他祭祖另有企圖，盛怒之下回家拿刀找哥哥理論，一言不合大打出手，弟弟拿出預藏刀子砍殺，造成哥哥重傷不支倒地。

高姓哥哥的兒子住員林市，每天晚餐後打電話問候爸爸，昨打電話卻沒人接聽，他連忙趕回家，看見爸爸倒臥血泊中，鄰人稱有打架聲音，不知已鬧出命案。

高男行凶後駕車沿員草路往南投縣逃亡，先到八卦山某知名廟宇躲藏，警方調閱路口監視畫面，循線到某知名廟宇逮捕高男，在他車上搜出被沾染血漬的衣物等證物。高男坦承犯案，並稱把凶刀隨手丟棄來時路邊，警方今天天亮後，沿著員草路八卦山尋找，迄今未找到。

彰化縣高姓男子遭弟弟砍殺，倒臥住家走道。圖／民眾提供
彰化縣高姓男子遭弟弟砍殺，倒臥住家走道。圖／民眾提供

南投 員林 爸爸

延伸閱讀

彰化七旬弟怒兄先拜祖「搶福氣」持刀砍殺 逃亡3小時落網

新春送美金1元現鈔開運紅包 屏東華山萬福宮限學童有用意

台南多處廟宇春節活動多 除夕夜發紅包擲筊有好運

春節廟宇走春 歸來慈天宮連擲20個聖筊送現金200萬

相關新聞

彰化七旬弟怒兄先拜祖「搶福氣」持刀砍殺 逃亡3小時落網

彰化縣警消昨晚接獲報案，指稱員林市麒麟巷對面有人打架受傷，警消趕到時發現一名男子坐臥樹下走道，頭顱破裂，臉部和胸...

陳沂遭毆時他在旁勸架？共犯有竹聯幫明仁會背景 涉案無數

網紅陳沂日前遭當街毆打，繼涉嫌傷人的黃姓男子後，檢警昨再逮同行的周姓男子，懷疑整起事件是預謀犯案，據悉檢警查出2人案發當...

女子買毒品錢放信箱 男拿走錢辯稱賣安眠藥

劉姓男子和趙姓女子用電話聯絡買賣第2級毒品甲基安非他命，並把毒品放在趙女住家的信箱，再拿走信箱內趙女放的800元。基隆地...

孝順兒致電問候沒人接聽 返家驚見老父倒臥血泊中

彰化縣員林市年逾七旬的高姓兄弟疑似長期不睦，昨為祭祀祖先發生口角，弟弟持刀砍殺哥哥後駕車逃亡，警方據報追查，到南投縣八卦...

施暴陳沂疑有共犯...22歲男逛街到一半突遭逮 移送時僅穿拖鞋「冷到發抖」

檢警偵辦網紅陳沂遭毆案，懷疑涉嫌打人的黃姓男子外另有共犯，昨再拘捕案發時同行的周姓男子到案，周男依然否認犯案，警方詢後下...

屏東女助染毒男友販毒 刑期比他更重！檢察總長出手了

屏東謝姓女子與余姓男友15年多前同居期間，因三次協助余男交付海洛因給林姓、陳姓毒蟲，遭高雄警方查辦，法院一審判余男11年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。