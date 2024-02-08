孝順兒致電問候沒人接聽 返家驚見老父倒臥血泊中

彰化縣員林市年逾七旬的高姓兄弟疑似長期不睦，昨為祭祀祖先發生口角，弟弟持刀砍殺哥哥後駕車逃亡，警方據報追查，到南投縣八卦山某知名廟宇逮捕凶嫌，目前搜山待找凶器。

警消昨晚接獲報案，指稱員林市麒麟巷四一一號對面有人打架受傷，警消趕到時高男坐臥住家內走道，頭顱破裂，臉部和胸口有多處疑遭利器割傷的傷口，已無呼吸心跳，消防救護人員送往員林基督教醫院救治仍回天乏術。

據了解，七十一歲弟弟昨要回祖厝要祭祖被七十五歲哥哥拒絕，弟弟懷疑哥哥怕他祭祖另有企圖，盛怒之下回家拿刀找哥哥理論，一言不合大打出手，弟弟拿出預藏刀子砍殺，造成哥哥重傷不支倒地。

高姓哥哥的兒子住員林市，每天晚餐後打電話問候爸爸，昨打電話卻沒人接聽，他連忙趕回家，看見爸爸倒臥血泊中，鄰人稱有打架聲音，不知已鬧出命案。