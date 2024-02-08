陳沂遭毆時他在旁勸架？共犯有竹聯幫明仁會背景 涉案無數

22歲周男（紅圈者）初步以關係人身分說明，黃男請他駕駛汽車接送至案發處，黃男在車上飲酒、他則在車上睡覺，黃男未曾透露「來這裡要幹嘛」，1個多小時後黃男下車傷人，他也下車勸架。記者李隆揆／翻攝 網紅陳沂日前遭當街毆打，繼涉嫌傷人的黃姓男子後，檢警昨再逮同行的周姓男子，懷疑整起事件是預謀犯案，據悉檢警查出2人案發當天早上就曾駕車經過陳沂住處旁「看點」，且周男除有竹聯幫明仁會背景，還曾涉妨害自由等多件刑案，全案持續偵辦中。

警方調查，陳沂2月5日下午4時許在台北市松山區住處附近遭21歲黃男當街毆打狠踹，黃男落網後稱「認錯人」，但陳沂指黃男犯案前曾靠近詢問「你是陳沂嗎？可以跟你拍照嗎？」不可能認錯人。

與黃男同行的22歲周男初步以關係人身分說明，黃男請他駕駛汽車接送至案發處，黃男在車上飲酒、他則在車上睡覺，黃男未曾透露「來這裡要幹嘛」，1個多小時後黃男下車傷人，他也下車勸架。

但檢警查出，黃男曾涉毒品、傷害案，平時較常在文山區活動，周男不僅有明仁會背景，還曾涉妨害自由、組織犯罪等多起刑案，另案發前上午10時許，周男及黃男就曾駕車行經陳沂住處附近「看點」，預謀犯案可能性高，考量案情有諸多疑點，懷疑整起傷害案背後有影武者操作。

警方昨晚8時許持拘票、搜索票在台北市萬華區將正在逛街的周男查緝到案，今早也到周男位於新北市貢寮區的住居處搜索，持續調查案情，預計今天下午詢後將依傷害罪嫌將周男移送台北地檢署偵辦。