快訊

過年除舊布新！蘋果、三星鈦金屬手機清潔步驟曝光 這些禁忌恐傷機身

遭酸「嘴秋被打活該」 陳沂怒回擊：我就這德性不會改變

黃子佼突向被害人道歉 孟耿如20字回應：勇敢面對！

欠錢怕被女友發現 18歲男猛刺債主10多刀...刀子都解體

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中18歲湯姓男子欠錢遭林姓友人催討，他怕被女友發現竟起殺機，趁搭上林的車要去談判途中，持水果刀朝林後頸猛刺10多刀，力道之大連刀身都解體，林也說左手神經被切斷，留下手麻等後遺症；法院審酌湯犯後否認，沒有和解，依殺人未遂、恐嚇等罪判他6年3月，可上訴。

檢警調查，湯2023年3月起陸續向林借錢，並承諾同年9月29日還款，但湯卻失約遭林一再催討、揚言告訴他家人及女友，湯心生不滿10月1日約林到南投草屯鎮的超商見面，凌晨1點多雙方到場，湯卻要求林載他到彰化芬園鄉向表哥拿錢，後又改口到台中烏日區。

凌晨2點抵達時，湯趁林熄火無防備之際，拿預藏的水果刀從後座朝林的右後頸猛刺，林護住頭部開車門逃出，加上林的友人即時趕赴到場湯才罷手；但湯怕曝光，還朝友人恫嚇不准講「否則就死定了。」林送醫顏面鈍挫傷、右肩頸併左上肢有10公分開放性傷口，緊急縫合才無生命危險。

警方查扣的水果刀，其刀柄、刀刃已經解體，可見湯男持刀朝林刺時力道很大，檢方再根據附近監視器、醫院驗傷報告等，偵結依殺人未遂、恐嚇等罪嫌起訴湯。

台中地院審理時，湯否認殺人、恐嚇犯意，辯稱朝林肩膀刺下去，是因林說要撞他家人、罵他三字經，還說刀子是他刺完後壓斷的，不是刺林時弄斷的；林證稱，湯朝他右後頸刺，刺了10幾次，林一直罵三字經，他左手神經斷掉一部分沒知覺，肩膀是麻的。

法院勘驗現場照片，發現車旁大面積血跡，車內也都是血漬，且刀子已經分離，監視器也拍到車子停妥後晃動9秒，認為湯確實有殺人不確定故意。

法院審酌，湯因債物怕被女友知道就行凶，犯後否認沒和解，林男也希望判10年，法院考量一切情狀後，依殺人未遂罪判湯6年；另依恐嚇罪判他3月，得易科罰金。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

女友 恐嚇 殺人

延伸閱讀

義大利13歲女遭7男拖入公廁性侵 男友被迫觀看絕望尖叫

盜女友黃金首飾、名牌包當「戀愛開銷」 男辯稱：別人的不敢偷

女友主動幫男友家大掃除 背後理由竟為了「討紅包」

北市2煞持刀砍債主更押走女友 警到場發現「沒一個好貨」全有毒品前科

相關新聞

影／戶外潑漆掩蓋製毒臭味 台中警破市值千萬「喵喵」製毒廠

明天就是家人團聚除夕夜，為防堵毒品侵害，大雅警分局前天破獲以31歲林嫌為首的製毒工廠，查扣數10公升製毒原料，若成品流入...

陳沂遭毆案疑有「組織策畫犯罪」 檢警鎖定2嫌追查真相

網紅陳沂日前在台北街頭遭黃姓男子痛毆，掀起社會議論，儘管黃男聲稱是喝醉酒打錯人，但檢警過濾黃男背景後，發現黃男年紀輕輕交...

蘆洲彩券行被搶20多萬 警追8小時速破！逮68歲持刀雨衣搶匪

新北市蘆洲區民族路一間彩券行，昨天深夜遭歹徒持利器闖入強搶20多萬元現金步行逃離。警方調閱監視器畫面，比對出何姓犯嫌身分...

雲林憲兵隊偵獲擁槍毒販 查獲毒品與槍彈

憲兵指揮部今天表示，雲林憲兵隊配合地檢署，查獲各式毒品與槍枝子彈，持續貫徹行政院新世代反毒策略與台灣高等檢察署安居查緝專...

欠錢怕被女友發現 18歲男猛刺債主10多刀...刀子都解體

台中18歲湯姓男子欠錢遭林姓友人催討，他怕被女友發現竟起殺機，趁搭上林的車要去談判途中，持水果刀朝林後頸猛刺10多刀，力...

蘆洲彩券行遭搶20萬現金 警循線追緝中

新北市蘆洲區民族路一間彩券行，昨天深夜遭歹徒持利器闖入，喝令店員交付20多萬元現金後步行逃離。目前警方已調閱監視器畫面，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。