欠錢怕被女友發現 18歲男猛刺債主10多刀...刀子都解體

台中18歲湯姓男子欠錢遭林姓友人催討，他怕被女友發現竟起殺機，趁搭上林的車要去談判途中，持水果刀朝林後頸猛刺10多刀，力道之大連刀身都解體，林也說左手神經被切斷，留下手麻等後遺症；法院審酌湯犯後否認，沒有和解，依殺人未遂、恐嚇等罪判他6年3月，可上訴。

檢警調查，湯2023年3月起陸續向林借錢，並承諾同年9月29日還款，但湯卻失約遭林一再催討、揚言告訴他家人及女友，湯心生不滿10月1日約林到南投草屯鎮的超商見面，凌晨1點多雙方到場，湯卻要求林載他到彰化芬園鄉向表哥拿錢，後又改口到台中烏日區。

凌晨2點抵達時，湯趁林熄火無防備之際，拿預藏的水果刀從後座朝林的右後頸猛刺，林護住頭部開車門逃出，加上林的友人即時趕赴到場湯才罷手；但湯怕曝光，還朝友人恫嚇不准講「否則就死定了。」林送醫顏面鈍挫傷、右肩頸併左上肢有10公分開放性傷口，緊急縫合才無生命危險。

警方查扣的水果刀，其刀柄、刀刃已經解體，可見湯男持刀朝林刺時力道很大，檢方再根據附近監視器、醫院驗傷報告等，偵結依殺人未遂、恐嚇等罪嫌起訴湯。

台中地院審理時，湯否認殺人、恐嚇犯意，辯稱朝林肩膀刺下去，是因林說要撞他家人、罵他三字經，還說刀子是他刺完後壓斷的，不是刺林時弄斷的；林證稱，湯朝他右後頸刺，刺了10幾次，林一直罵三字經，他左手神經斷掉一部分沒知覺，肩膀是麻的。

法院勘驗現場照片，發現車旁大面積血跡，車內也都是血漬，且刀子已經分離，監視器也拍到車子停妥後晃動9秒，認為湯確實有殺人不確定故意。