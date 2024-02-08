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影／戶外潑漆掩蓋製毒臭味 台中警破市值千萬「喵喵」製毒廠
明天就是家人團聚除夕夜，為防堵毒品侵害，大雅警分局前天破獲以31歲林嫌為首的製毒工廠，查扣數10公升製毒原料，若成品流入市面，不法所得初估千萬元。警方調查，林嫌為掩蓋製毒惡臭，竟在屋外潑灑油漆，仍遭警方查辦，警詢後林等3人依毒品罪嫌移送，檢方聲押禁見。
31歲林嫌仗恃住在台中市潭子區地緣優勢，夥同34歲彭嫌、郭嫌在國光生物科技附近大樓為製毒工廠，刻意在頂樓製毒，讓惡臭化學藥劑與生物科技氣味混合，並在大樓一樓潑漆，企圖掩飾製毒惡臭。
大雅警分局偵查隊長陳俊彥指出，附近居民聞到空氣中氣味與國光生物科技排放氣味不同，空氣中刺鼻惡臭，頻向警方反應。
警方與刑事局中部打擊犯罪中心組成專案小組，經監視與調查，報請台中地檢署檢察官馬鴻驊指揮。
前天下午5點多，攻堅小組全副武裝破門，並在頂樓發現正在製毒的郭、彭嫌，喝令趴下，林姓主嫌則從潭子住所趕回製毒工廠察看，警方以優勢警力在潭子區興豐山莊東十巷上前後包抄，順利逮捕林嫌等3人。
警方在製毒工廠查扣大量製毒工具、數10公升的毒品原料以及7公斤的甲基-N,N-二甲基卡西酮，此為新興三級毒品「喵喵」的重要製毒成品。
警方初步估算，這些毒品若製成毒咖啡包銷售，足夠3萬人次使用，非法獲利可高達數千萬元。
大雅分局長劉雲鵬表示，尤其明天就是除夕農曆春節，警方肅毒決心堅決，讓國人安心過農曆春節假期，感謝台中地檢署指揮與刑事局中打、中市警刑事鑑識中心支援，鞏固製毒證據。
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