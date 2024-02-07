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手段狠毒！寵物店員手臂遭砍斷 2惡煞受人指示預謀行兇「重判11年」

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣員林市一家寵物店去年6月發生駭人砍人事件，24歲林姓店員疑與人有糾紛，對方找來張男與陳男到寵物店假裝要購物，以林男服務態度不佳，以柴刀與鐵槌重擊砍殺林男至昏迷後，再以柴刀將林男手臂砍斷，行兇手段兇殘，彰化地方法院依殺人未遂罪將二人各判刑11年。

檢警調查，家住宜蘭的張男(18歲)與陳男(19歲)受不詳人士指示預謀砍殺林姓店員，今年6月22日二人先到林姓店員工作的員林市寵物店假意購物，原先是由店長為二人介紹，二人卻以林男解說會比較清楚為由，表示要林男替他們解說，待林男為他們服務時，又藉機對林男說「你臉是在臭甚麼」，之後就開始大小聲，最後以林男態度不佳為由，雙方發生口角後離去，藉以製造行兇動機。

張男與陳男6月25日晚間7點多再度到寵物店，先朝林男臉部及四周噴辣椒水，也波及到店內的店長和女店員等三人，張與陳拿出柴刀與鐵槌重擊林男頭部，導致林男失去意識後，張男即將林男右手壓制，並指示陳男持柴刀將林男右手前臂砍斷，張男再脫下上衣綁住林男傷口加壓止血，防止林男死亡。

陳男即打手機給不詳之人告知已完成任務，再將手機通話記錄清除並重置手機，並為了減輕刑責打電話向警察局報案，不過當時警方已接獲寵物店店長報案，陳男的報案未構成自首要件。

張男與陳男兇殘的下手，導致林男送醫時昏迷指數三，手臂也難再接回，造成顱骨骨折併氣腦，全身約8處刀傷，急性肝腎衰竭、大量出血性休克、心肺腦復甦前心搏停止，去年8月都還在加護病房。

檢方認為，兩人與被害人素不相識並無仇怨，竟受不詳之人指使，砍殺被害人已倒地無反應，竟依不詳之人下達的指令，以黑幫行刑式手法，砍斷林男手臂，造成林男大量出血，事後還企圖湮滅證據，清除通話記錄，並否認有殺人動機，辯稱無人指使，犯後態度非佳，並無悔意，建請法院從重量刑。

雖二名兇嫌否認想殺害林男，並表示，砍了林男的手臂後，還有幫他止血，但法官認為，張男與陳男對被害人所為，具有殺人之間接故意，二人以人數優勢、武力優勢對手無寸鐵的被害人砍殺擊打，時間長達7、8分鐘，不可能未預見可能造成被害人死亡的結果，因此依共同犯殺人未遂罪，將二人重判11年徒刑，法官也裁定再續押。

員林市一家寵物店今年6月發生駭人砍人事件，林姓店員被二名惡煞先以柴刀與鐵槌重擊砍殺昏迷後，再以柴刀將林男手臂砍斷，現場血跡斑斑。圖／民眾提供
員林市一家寵物店今年6月發生駭人砍人事件，林姓店員被二名惡煞先以柴刀與鐵槌重擊砍殺昏迷後，再以柴刀將林男手臂砍斷，現場血跡斑斑。圖／民眾提供
彰化縣員林市一家寵物店今年6月發生駭人砍人事件，林姓店員被二名惡煞先以柴刀與鐵槌重擊砍殺昏迷後，再以柴刀將林男手臂砍斷，行兇手段兇殘。圖／警方提供
彰化縣員林市一家寵物店今年6月發生駭人砍人事件，林姓店員被二名惡煞先以柴刀與鐵槌重擊砍殺昏迷後，再以柴刀將林男手臂砍斷，行兇手段兇殘。圖／警方提供

寵物 店長 彰化 殺人

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