影／警搜索三重毒品分裝廠抓3嫌 5人上門買毒一起帶回驗尿

51歲許姓油漆工涉嫌當毒品小蜜蜂，窩藏在新北市三重區一處公寓頂加，分裝販售毒品咖啡包，士林警方2月2日持搜索票上門，當場查獲許嫌和28歲洪男、30歲葉男在餐桌上分裝毒品咖啡包，甚至還有5名疑似癮君子上門買毒品，許等3人遭依毒品危害防制條例罪嫌現行犯送辦。

後港派出所指出，今年1月間偵辦一起詐欺案，在車手身上起獲毒品咖啡包，經向上溯源偵辦，三重區公寓頂加出入混雜，外牆裝設多支監視器鏡頭，明顯與一般民宅使用情形不符，經多日埋伏跟監，確認毒品交易，向新北地方法院聲請搜索票。

警方指出，2日上門搜索，當時許男、洪男、葉男正在餐廳餐桌上，涉嫌分裝毒品，當場查扣第三級毒品愷他命10小包（總毛重17.88克）、毒品咖啡包20包(總毛重70克)及磅秤、K盤、毒品分裝袋等證物，破獲小型毒品分裝廠。

據悉，許男曾有毒品前科，從事物流業的洪男、做工的葉男疑似為幫手，毒品咖啡包在春節期間1包販售350至400元，愷他命1公克約2千元，3人涉嫌分裝販售毒品，警方搜索期間，甚至還有5人直接上樓至頂加，疑似要購買毒品，5人見警方在場，驚嚇乖乖配合辦案，有人還聲稱是到場討賭債，5人全數回警局採尿檢驗；許男等3人則依毒品危害防制條例送辦。

士林分局呼籲，加強重要節日安全維護期間，警方持續落實「治安平穩、交通順暢、民眾安心」工作項目，向上追緝毒品來源，自源頭打擊毒品犯罪，以建立無毒家園，讓民眾安心。

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