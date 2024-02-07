快訊

赴陸旅遊團即日起停招 賴清德發聲了：遺憾中國未釋善意

罵聲一片！組團赴陸突襲喊卡「年夜飯恐難嚥」 業者喊要賴清德說明

獨／不接民眾黨中央委員！盧秀燕延攬蔡壁如入府 預計農曆年後上任

影／警搜索三重毒品分裝廠抓3嫌 5人上門買毒一起帶回驗尿

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

51歲許姓油漆工涉嫌當毒品小蜜蜂，窩藏在新北市三重區一處公寓頂加，分裝販售毒品咖啡包，士林警方2月2日持搜索票上門，當場查獲許嫌和28歲洪男、30歲葉男在餐桌上分裝毒品咖啡包，甚至還有5名疑似癮君子上門買毒品，許等3人遭依毒品危害防制條例罪嫌現行犯送辦。

後港派出所指出，今年1月間偵辦一起詐欺案，在車手身上起獲毒品咖啡包，經向上溯源偵辦，三重區公寓頂加出入混雜，外牆裝設多支監視器鏡頭，明顯與一般民宅使用情形不符，經多日埋伏跟監，確認毒品交易，向新北地方法院聲請搜索票。

警方指出，2日上門搜索，當時許男、洪男、葉男正在餐廳餐桌上，涉嫌分裝毒品，當場查扣第三級毒品愷他命10小包（總毛重17.88克）、毒品咖啡包20包(總毛重70克)及磅秤、K盤、毒品分裝袋等證物，破獲小型毒品分裝廠。

據悉，許男曾有毒品前科，從事物流業的洪男、做工的葉男疑似為幫手，毒品咖啡包在春節期間1包販售350至400元，愷他命1公克約2千元，3人涉嫌分裝販售毒品，警方搜索期間，甚至還有5人直接上樓至頂加，疑似要購買毒品，5人見警方在場，驚嚇乖乖配合辦案，有人還聲稱是到場討賭債，5人全數回警局採尿檢驗；許男等3人則依毒品危害防制條例送辦。

士林分局呼籲，加強重要節日安全維護期間，警方持續落實「治安平穩、交通順暢、民眾安心」工作項目，向上追緝毒品來源，自源頭打擊毒品犯罪，以建立無毒家園，讓民眾安心。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

5人在警方搜索期間，疑似上門買毒。記者蕭雅娟／攝影
5人在警方搜索期間，疑似上門買毒。記者蕭雅娟／攝影
警方破獲毒品分裝廠，查扣第三級毒品愷他命10小包（總毛重17.88克）、毒品咖啡包20包(總毛重70克)及磅秤、K盤、毒品分裝袋等證物。記者蕭雅娟／攝影
警方破獲毒品分裝廠，查扣第三級毒品愷他命10小包（總毛重17.88克）、毒品咖啡包20包(總毛重70克)及磅秤、K盤、毒品分裝袋等證物。記者蕭雅娟／攝影

毒品 車手

延伸閱讀

攀窗爬高架變電箱躲藏 通緝犯見新北警扮蜘蛛人仍被逮

竹聯幫大台北販毒半年賺百萬 2首腦遭收押...看守所過年

獨／新竹毒蟲缺錢花 趕年前賣霰彈槍換現金被警撞見

南警逮4人販毒集團扣逾400克安毒 藥頭為20案通緝犯

相關新聞

獨／新竹毒蟲缺錢花 趕年前賣霰彈槍換現金被警撞見

一名陳姓毒蟲為了防身擁槍自重，新竹警方年前執行專案勤務，5日持拘票前往拘提，撞見陳在住處附近欲將改造滾筒式霰彈槍交給一名...

影／警搜索三重毒品分裝廠抓3嫌 5人上門買毒一起帶回驗尿

51歲許姓油漆工涉嫌當毒品小蜜蜂，窩藏在新北市三重區一處公寓頂加，分裝販售毒品咖啡包，士林警方2月2日持搜索票上門，當場...

攀窗爬高架變電箱躲藏 通緝犯見新北警扮蜘蛛人仍被逮

新北市板橋警方昨晚與新北憲兵隊執行擴大臨檢及威力掃蕩，在東門街1間旅館臨檢時其中1間房間遲遲不配合，拖延許久後21歲張男...

竹聯幫大台北販毒半年賺百萬 2首腦遭收押...看守所過年

周姓男子是竹聯幫地堂成員，找來翁姓男子等7人在大台北販毒，集團分工明確，採24小時、一條龍服務，生意「強強滾」，半年來不...

騙上億「黑二代」玩德州撲克 警赫見照片中陳零九、丁特、阿滴在列

台北市刑大逮捕竹聯幫戰堂張姓前堂主兒子，警方發現張嫌一張玩德州撲克的照片，仔細一看，在場的人還有歌手陳零九、實況玩家丁特...

黑二代借虛擬貨幣礦場兩面吸金 兩年詐上億元被逮

竹聯幫戰堂張姓前堂主的34歲兒子「仔仔」，從2021年開始，假借要投資虛擬貨幣挖礦場，設局詐騙張姓礦主2500萬元及其他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。