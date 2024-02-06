快訊

2024致富密碼「龍」底家！大樂透春節加碼19天 獎號看過來

TVBS公布民調！20至29歲市民對蔣萬安施政滿意度下滑 北市府回應了

台積電去年第4季每股配息3.5元 員工分紅平均數超驚人

警政署長黃明昭今晚到台中 關懷汐止殺警案倖存警

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

警政署署長黃明昭今日晚間至台中市警察局第四分局，探視汐止殺警案倖存警員張大皞，張在案發後已在台中市擔服交通業務工作，去年黃也有到分局關懷他，他說看到署長，內心感覺溫馨，也感謝署長「把同仁當成家人」，一直放在心上，因他已從警超過25年，開始在規畫未來退休生活。

警政署長黃明昭今天晚間到台中市第四警分局，慰問汐止殺警案的倖存者張大皞，黃致贈張大皞、市警局長李文章、第四警分局長李建興慰問金，也希望藉由此次行程，激勵員警士氣，傾聽員警心聲。

第四警分局表示，署長對於即將到來的7天春節連續假期，希望治安平穩、交通順暢，每一位同仁都無畏低溫堅守崗位，團結一起打拼，成為安定社會最大的力量。

四分局說，近日台中市才傳所長在寢室身亡案，署長強調重視員警身心健康，鼓勵勤餘多從事有益身心健康活動、培養個人興趣及健康生活觀念，適時宣洩工作壓力，才能常保服務的熱忱及健康。

第四警分局長李建興表示，在113年加強重要節日安全維護工作期間，警察一肩扛起地方治安及交通順暢的重責大任，署長的親臨訪視凝聚員警的向心力，就是最大鼓舞，新的一年將全力做好維護治安工作並以民眾福祉為最大努力目標，將警政工作做到盡善盡美。

2005年4月10日，新北市汐止警分局橫科派出所警員洪重男、張大皞，前往汐止農會白雲辦事處後門尋簽時，遭王柏忠、王柏英兄弟持西瓜刀等凶器砍殺，洪被刺中胸部、張被砍傷頸部，王姓兄弟奪走警用手槍、12發子彈後逃逸，洪傷重不治殉職，張重傷撿回一命。

警政署長黃明昭今晚到台中市第四警分局，慰問警員張大皞，市警局長李文章、分局長李建興等人陪同。圖／第四警分局提供
警政署長黃明昭今晚到台中市第四警分局，慰問警員張大皞，市警局長李文章、分局長李建興等人陪同。圖／第四警分局提供
警政署長黃明昭（右）今晚到台中市第四警分局，慰問警員張大皞，也致贈台中市警局長李文章（左）工作慰勉金。圖／第四警分局提供
警政署長黃明昭（右）今晚到台中市第四警分局，慰問警員張大皞，也致贈台中市警局長李文章（左）工作慰勉金。圖／第四警分局提供
警政署長黃明昭（右）今晚到台中市第四警分局，慰問警員張大皞（左）。圖／第四警分局提供
警政署長黃明昭（右）今晚到台中市第四警分局，慰問警員張大皞（左）。圖／第四警分局提供
警政署長黃明昭（右）今晚到台中市第四警分局，慰問警員張大皞，致贈分局長李建興工作慰勉金。圖／第四警分局提供
警政署長黃明昭（右）今晚到台中市第四警分局，慰問警員張大皞，致贈分局長李建興工作慰勉金。圖／第四警分局提供

台中市 殺警案 汐止 黃明昭

延伸閱讀

涉賤賣北市信義區D1土地 北檢追加起訴前幸福人壽3名主管

警政署長視察桃機疏運情形 發紅包慰勉第一線值勤航警

春節前夕 警政署署長慰問台南因公殉職員警家屬

1個月連3起警察不幸事件 警政署：要求主官關懷基層身心

相關新聞

影／雲林破獲火力強大的詐騙集團 起出4把手槍百餘發子彈

雲林地檢署去年底查獲1名詐騙集團車手，認為該集團組織不單純，即由檢察官指揮雲林、台南、新竹及新北展開溯源追查，陸續在各地...

高雄男超商前遇警心虛 「這東西」露餡招計程車想落跑

高雄上周六63歲吳姓男子戴著安全帽在大樹區某超商外徘徊，仁武分局九曲派出所巡警路過，發現吳男舉止可疑未進超商購物，遂上前...

影／三重男重操舊業販槍毒 警驚見十幾尊雕像…矮櫃疑似養小鬼

新北市三重區1名有販毒、改造槍枝前科的34歲許姓男子，被發現疑似重操舊業，警方蒐證後2日下午持搜索票前往查緝，在許男住處...

影／竹聯幫靜安會率八家將亂棍砸士林夜市氣球攤 6人拘提到案

竹聯幫靜安會尹姓男子，懷疑宮廟遭鄰居李男砸玻璃，涉嫌帶著八家將小弟、幹部到士林夜市，對準李男經營的射氣球攤位，不顧周圍顧...

影／酒駕還是毒駕？高雄男逆向撞2車 酒測0.1車內有K盤

高雄張姓男子今天上午開車疑因精神精神不濟，逆向行駛，害得機車騎士紛紛閃避，結果慢慢撞上對向停路邊的2輛機車。警方測出他有...

黑吃黑？屏縣議員郭再添囂張抓人毆打 檢起訴加重妨害自由罪

屏東無黨籍現任縣議員郭再添去年雙十節當天，涉嫌在自家服務處等地毆打刑求林姓男子，林藉機手機傳訊向外求救脫逃；郭事後遭橋頭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。