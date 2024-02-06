警政署長黃明昭今晚到台中 關懷汐止殺警案倖存警

警政署署長黃明昭今日晚間至台中市警察局第四分局，探視汐止殺警案倖存警員張大皞，張在案發後已在台中市擔服交通業務工作，去年黃也有到分局關懷他，他說看到署長，內心感覺溫馨，也感謝署長「把同仁當成家人」，一直放在心上，因他已從警超過25年，開始在規畫未來退休生活。

警政署長黃明昭今天晚間到台中市第四警分局，慰問汐止殺警案的倖存者張大皞，黃致贈張大皞、市警局長李文章、第四警分局長李建興慰問金，也希望藉由此次行程，激勵員警士氣，傾聽員警心聲。

第四警分局表示，署長對於即將到來的7天春節連續假期，希望治安平穩、交通順暢，每一位同仁都無畏低溫堅守崗位，團結一起打拼，成為安定社會最大的力量。

四分局說，近日台中市才傳所長在寢室身亡案，署長強調重視員警身心健康，鼓勵勤餘多從事有益身心健康活動、培養個人興趣及健康生活觀念，適時宣洩工作壓力，才能常保服務的熱忱及健康。

第四警分局長李建興表示，在113年加強重要節日安全維護工作期間，警察一肩扛起地方治安及交通順暢的重責大任，署長的親臨訪視凝聚員警的向心力，就是最大鼓舞，新的一年將全力做好維護治安工作並以民眾福祉為最大努力目標，將警政工作做到盡善盡美。

2005年4月10日，新北市汐止警分局橫科派出所警員洪重男、張大皞，前往汐止農會白雲辦事處後門尋簽時，遭王柏忠、王柏英兄弟持西瓜刀等凶器砍殺，洪被刺中胸部、張被砍傷頸部，王姓兄弟奪走警用手槍、12發子彈後逃逸，洪傷重不治殉職，張重傷撿回一命。