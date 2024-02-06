影／竹聯幫靜安會率八家將亂棍砸士林夜市氣球攤 6人拘提到案
竹聯幫靜安會尹姓男子，懷疑宮廟遭鄰居李男砸玻璃，涉嫌帶著八家將小弟、幹部到士林夜市，對準李男經營的射氣球攤位，不顧周圍顧客、路人，亂棒狂砸行徑囂張。士林警分局昨拘提尹男等6人到案，依聚眾鬥毆等罪嫌送辦，士林地檢署檢察官複訊後，諭知4人1至2萬元交保，1人無保請回。
警方調查，22歲尹姓男子是松山區宮廟振勝堂堂主，旗下有20多歲小弟擔任八家將，尹男去年11月間因住家前的停車位停車糾紛，和35歲鄰居李男爆發衝突，還曾嗆聲是竹聯幫靜安會，李男報警提告恐嚇罪嫌。
警方指出，尹男的宮廟23日凌晨3時許被砸破玻璃，懷疑是有官司糾紛的李姓鄰居所為，尹男涉嫌率5名八家將及幹部小弟，至李男位在士林夜市的射氣球攤位，分別持棍棒砸毀攤位、恐嚇、全程錄影，並上傳個人社群炫耀，犯後由小弟開車接應，或搭計程車逃離現場。
士林警方痛批，犯嫌行徑囂張目無法紀，昨天下午持拘票在南港、松山區拘提6人到案，全案依聚眾鬥毆、恐嚇、毀損罪嫌送辦，尹男、羅男１萬元交保，吳男、潘男2萬元交保，負責開車郭男為保請回。
士林分局呼籲，民國113年加強重要節日安全維護工作專案期間，不容黑幫作亂，任何滋事違法行為，定依法究辦，賡續執行各式掃蕩勤務打擊暴力犯罪，維護社會治安，士林夜市周邊已加強警力勤務，保障市民、及遊客安全。
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