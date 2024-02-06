快訊

有內鬼！超商大夜店員用這招 爽領26支iPhone、三星手機包裹

足球／香港前特首千金痛批「無恥」梅西親自說明未出賽爭議

怕寶寶太大隻提早催生 151林彥君喜迎兒子出生

影／竹聯幫靜安會率八家將亂棍砸士林夜市氣球攤 6人拘提到案

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

竹聯幫靜安會尹姓男子，懷疑宮廟遭鄰居李男砸玻璃，涉嫌帶著八家將小弟、幹部到士林夜市，對準李男經營的射氣球攤位，不顧周圍顧客、路人，亂棒狂砸行徑囂張。士林警分局昨拘提尹男等6人到案，依聚眾鬥毆等罪嫌送辦，士林地檢署檢察官複訊後，諭知4人1至2萬元交保，1人無保請回。

警方調查，22歲尹姓男子是松山區宮廟振勝堂堂主，旗下有20多歲小弟擔任八家將，尹男去年11月間因住家前的停車位停車糾紛，和35歲鄰居李男爆發衝突，還曾嗆聲是竹聯幫靜安會，李男報警提告恐嚇罪嫌。

警方指出，尹男的宮廟23日凌晨3時許被砸破玻璃，懷疑是有官司糾紛的李姓鄰居所為，尹男涉嫌率5名八家將及幹部小弟，至李男位在士林夜市的射氣球攤位，分別持棍棒砸毀攤位、恐嚇、全程錄影，並上傳個人社群炫耀，犯後由小弟開車接應，或搭計程車逃離現場。

士林警方痛批，犯嫌行徑囂張目無法紀，昨天下午持拘票在南港、松山區拘提6人到案，全案依聚眾鬥毆、恐嚇、毀損罪嫌送辦，尹男、羅男１萬元交保，吳男、潘男2萬元交保，負責開車郭男為保請回。

士林分局呼籲，民國113年加強重要節日安全維護工作專案期間，不容黑幫作亂，任何滋事違法行為，定依法究辦，賡續執行各式掃蕩勤務打擊暴力犯罪，維護社會治安，士林夜市周邊已加強警力勤務，保障市民、及遊客安全。

惡煞涉持棍棒砸毀士林夜市氣球攤位。記者蕭雅娟／翻攝
惡煞涉持棍棒砸毀士林夜市氣球攤位。記者蕭雅娟／翻攝
惡煞涉持棍棒砸毀士林夜市氣球攤位。記者蕭雅娟／翻攝
惡煞涉持棍棒砸毀士林夜市氣球攤位。記者蕭雅娟／翻攝
惡煞涉持棍棒砸毀士林夜市氣球攤位，遭依聚眾鬥毆罪嫌送辦。記者蕭雅娟／翻攝
惡煞涉持棍棒砸毀士林夜市氣球攤位，遭依聚眾鬥毆罪嫌送辦。記者蕭雅娟／翻攝

夜市 恐嚇 鄰居

延伸閱讀

影／假冒分析師楊應超騙投資3千萬 竹聯幫拘禁3人頭洗錢

氣球靜電緊吸虎斑貓「從腳黏到頭怎扭都甩不掉」牠滿臉問號：這是我新長的蛋嗎

竹聯幫教唆見習砸店 新北少年警察隊掃黑逮9人

全國首功！新北少年掃黑隊搗破吸收少年幕後黑幫—竹聯幫齊天會

相關新聞

影／竹聯幫靜安會率八家將亂棍砸士林夜市氣球攤 6人拘提到案

竹聯幫靜安會尹姓男子，懷疑宮廟遭鄰居李男砸玻璃，涉嫌帶著八家將小弟、幹部到士林夜市，對準李男經營的射氣球攤位，不顧周圍顧...

影／酒駕還是毒駕？高雄男逆向撞2車 酒測0.1車內有K盤

高雄張姓男子今天上午開車疑因精神精神不濟，逆向行駛，害得機車騎士紛紛閃避，結果慢慢撞上對向停路邊的2輛機車。警方測出他有...

黑吃黑？屏縣議員郭再添囂張抓人毆打 檢起訴加重妨害自由罪

屏東無黨籍現任縣議員郭再添去年雙十節當天，涉嫌在自家服務處等地毆打刑求林姓男子，林藉機手機傳訊向外求救脫逃；郭事後遭橋頭...

高雄男持毒被逮 稱感情受挫…一度戒毒失敗告終

高雄郭姓男子半夜開車沒繫安全帶，遇警攔查神色緊張；員警聞出他渾身有刺鼻「K味」，他自知躲不過警方，交出放在駕駛座下的毒品...

影／消滅禍害！台中市警局去年銷毀毒品220公斤 今年再來百餘公斤

農曆年前民眾會大掃除，台中市刑大毒緝中心去年查獲持有、吸食毒品案件，查扣三級、四級毒品220公斤，估計市價上千萬元，市刑...

士林資深角頭25年前卡拉OK店涉持刀砍死人 逃亡23年今遭起訴

綽號「曼波、陳老師」的資深角頭陳來發，涉嫌在1999年間夥同共犯，在台北市卡拉OK店台談判債務，期間以槍擊、持刀砍殺死者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。