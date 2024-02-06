影／酒駕還是毒駕？高雄男逆向撞2車 酒測0.1車內有K盤

高雄張姓男子今天上午開車疑因精神精神不濟，逆向行駛，害得機車騎士紛紛閃避，結果慢慢撞上對向停路邊的2輛機車。警方測出他有酒精反應，並在車內找到疑吸K他命的「K盤」，將他帶回派出所查辦。

據了解，今天上午7時許，張姓男子（35歲）開車經過高雄市苓雅區興中一路，突然車子緩慢前行，慢慢滑向對向，對向機車騎士趕緊閃避他的車，但他的車子繼續滑行，直到碰撞路邊停放2輛重機車及店家攤位才停下，幸未造成傷亡。

苓雅警分局據報，趕到車禍現場，發現張男精神不濟坐在車內，叫他下車，才發現車內有個「K盤」，但他稱車子是借來的，K盤不是他的。

警方表示，員警對張姓男子酒測，呼氣酒測值僅每公升0.1毫克，將他帶回派出所，因他通過酒測後觀測記錄，只依法開酒駕罰單，另因只查獲K盤沒毒品，依違反毒品危害防制條例裁罰，至於車禍肇事原因有無毒駕問題，由警方調查中。

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