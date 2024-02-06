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黑吃黑？屏縣議員郭再添囂張抓人毆打 檢起訴加重妨害自由罪

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

屏縣無黨籍議員郭再添涉犯妨害自由罪、傷害罪，遭檢方偵結起訴。本報資料照
屏縣無黨籍議員郭再添涉犯妨害自由罪、傷害罪，遭檢方偵結起訴。本報資料照

屏東無黨籍現任縣議員郭再添去年雙十節當天，涉嫌在自家服務處等地毆打刑求林姓男子，林藉機手機傳訊向外求救脫逃；郭事後遭橋頭地檢署向法院聲押禁見，檢方查出，本案疑林男毆打郭轄區私吞詐團贓款的黃姓選民引起，郭等人被依加重妨害自由罪嫌偵結起訴。

去年10月間，郭再添疑涉入詐團黑吃黑案件，指示多名小弟將林男帶到新園鄉服務處及郭妻經營的民宿毆打軟禁。

檢方指出，郭再添當初會教唆手下逮林男，因郭轄區黃姓選民被林男介紹加入詐團擔任車手，但事後被林等人發現黃男疑似私吞2百多萬元贓款，去年10月6日當天，黃男遭林男等人毆打，並強迫簽立車輛讓渡書，黃男心有不甘找上郭再添求助，引爆本起案件。

據悉，郭再添透過綽號「凱哥」的人，聯繫上林男談判，10月10日凌晨，林男被帶往郭再添位新園鄉的服務處，因協商未成，林男藉機脫逃，但不久又被郭手下逮回服務處，並以徒手、持鐵棍方式毆打，造成他肢體、右手掌、左腰等處有撕裂、鈍挫傷。

之後，林男先是被鐵鍊綑綁拘禁在服務處二樓，隨後被帶往郭妻經營在東港鎮的民宿內，幾小時內，輾轉被拘留在高樹鄉工寮、高雄市旗山區工寮等處，持續限制行動自由。

在高樹工寮時，2名顏姓及數名男子以燒紅湯匙燙傷林男後頸，10日上午，林男被裝入木箱，由莊姓男子駕駛貨車將他載往旗山工寮拘禁，10日中午，林男趁隙以手機傳送位置訊息給胞弟報警；於兩天後凌晨，警方在旗山工寮救出林男脫困，並一併逮獲在場黃姓、陳姓及蔡姓等3人送辦。

12月14日，橋檢主任檢察官蘇恆毅、檢察官鍾葦怡指揮警調兵分三路，搜索屏東郭再添工作生活處所，經約談到案說明複訊，檢方向法院聲押禁見郭再添獲准，經1個多月偵查，檢方依剝奪他人行動自由、傷害等罪嫌，將郭再添等人偵結起訴，並從一重論處。

屏東 檢察官 贓款

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