高雄男持毒被逮 稱感情受挫…一度戒毒失敗告終

郭姓男子開啟車門，向警方交出放在駕駛座下的毒品包。記者林保光／翻攝

高雄郭姓男子半夜開車沒繫安全帶，遇警攔查神色緊張；員警聞出他渾身有刺鼻「K味」，他自知躲不過警方，交出放在駕駛座下的毒品，共有百餘公克毒品，經警方依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

高雄市警保安大隊雄崗中隊在2月3日凌晨近1時，巡邏經過高雄市鳳山區瑞隆路與武營路口，發現郭姓男子（29歲）開車沒繫安全帶，一查車主身分，是警方列管毒品顧慮人口，便上前攔車。

員警靠近郭，發覺他身上散發陣陣刺鼻K他命的塑膠味道，詢問他是不是吸毒，他自知躲不過警方查緝，開啟車門交出放在駕駛座下的毒品，內有K他命、卡西酮哈密瓜錠，共約175公克。

據悉，郭自稱2年曾吸毒被捕，後來戒毒，最近因工作壓力大又與女友分手，情緒低落，誤信毒品可以紓解才又吸食。警詢後，依毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

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