影／消滅禍害！台中市警局去年銷毀毒品220公斤 今年再來百餘公斤

農曆年前民眾會大掃除，台中市刑大毒緝中心去年查獲持有、吸食毒品案件，查扣三級、四級毒品220公斤，估計市價上千萬元，市刑大已在去年分兩梯次銷毀，去年7月迄今，市刑大又查扣上百公斤的三、四級毒品，預計在農曆年後在后里焚化廠進行銷毀，台中市刑大表示，希望透過公開銷毀，讓民眾瞭解警方打擊犯罪的決心。

台中市警局表示，去年辦理「第三、四級毒品暨施用器具沒入物銷燬」事宜，去年在1月、7月在后里焚化廠辦理銷毀，銷毀重量達220公斤，估計市價超過千萬元，此次銷毀的毒品包括K他命、FM2外，尚有新興毒品4-甲基甲基卡西酮（俗稱喵喵）與3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺丁酮（Eutylone）等卡西酮類咖啡包。

台中市刑大毒緝中心指出，每年都是固定時間銷毀，今年銷毀的時間會在農曆年後，銷毀的數量約上百公斤左右，銷毀都是持有、吸食三、四級毒品的案件，其他涉及刑案部分的一至四級毒品，則是由台中地檢署負責銷毀。