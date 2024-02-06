快訊

手機耗電量嚴寒地區真的比較快！比室溫「提早沒電時間」數據曝

醫院評鑑結果揭曉 醫學中心打破上限北慈、雙和都入榜

在街頭遭陌生男痛毆 陳沂首發聲「我不好，很害怕」

影／消滅禍害！台中市警局去年銷毀毒品220公斤 今年再來百餘公斤

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

農曆年前民眾會大掃除，台中市刑大毒緝中心去年查獲持有、吸食毒品案件，查扣三級、四級毒品220公斤，估計市價上千萬元，市刑大已在去年分兩梯次銷毀，去年7月迄今，市刑大又查扣上百公斤的三、四級毒品，預計在農曆年後在后里焚化廠進行銷毀，台中市刑大表示，希望透過公開銷毀，讓民眾瞭解警方打擊犯罪的決心。

台中市警局表示，去年辦理「第三、四級毒品暨施用器具沒入物銷燬」事宜，去年在1月、7月在后里焚化廠辦理銷毀，銷毀重量達220公斤，估計市價超過千萬元，此次銷毀的毒品包括K他命、FM2外，尚有新興毒品4-甲基甲基卡西酮（俗稱喵喵）與3,4-亞甲基雙氧苯基乙基胺丁酮（Eutylone）等卡西酮類咖啡包。

台中市刑大毒緝中心指出，每年都是固定時間銷毀，今年銷毀的時間會在農曆年後，銷毀的數量約上百公斤左右，銷毀都是持有、吸食三、四級毒品的案件，其他涉及刑案部分的一至四級毒品，則是由台中地檢署負責銷毀。

台中市刑大大隊長李明道說，去年迄今已銷燬第三、四級毒品及施用器具，共計1544件重220公斤，若讓這批毒品流入市面將禍害無窮，藉由公開銷毀的方式，希望民眾了解警方打擊毒品犯罪的決心，持續貫徹毒品零容忍的目標，向上溯源阻斷毒品供給及走私管道，讓毒品遠離家園。

台中市刑大毒緝中心去年迄今已銷毀220公斤毒品，今年度銷毀作業排程在農曆年後。記者陳宏睿／翻攝
台中市刑大毒緝中心去年迄今已銷毀220公斤毒品，今年度銷毀作業排程在農曆年後。記者陳宏睿／翻攝
台中市刑大毒緝中心去年迄今已銷毀220公斤毒品，今年度銷毀作業排程在農曆年後。記者陳宏睿／翻攝
台中市刑大毒緝中心去年迄今已銷毀220公斤毒品，今年度銷毀作業排程在農曆年後。記者陳宏睿／翻攝
台中市刑大毒緝中心去年迄今已銷毀220公斤毒品，今年度銷毀作業排程在農曆年後。記者陳宏睿／翻攝
台中市刑大毒緝中心去年迄今已銷毀220公斤毒品，今年度銷毀作業排程在農曆年後。記者陳宏睿／翻攝

台中市 毒品 農曆年

延伸閱讀

台中女監受刑人掙脫手銬踢打管理員 法官重判3月

關公也不允！2馬國女子來台進香 行李卻藏5400萬海洛因

屏東檳榔攤日賣檳榔夜販毒 警查扣毒品1男被起訴

美媒再爆料 Tesla董事傳被迫與馬斯克一同吸毒、否則失社交資本

相關新聞

關公也不允！2馬國女子來台進香 行李卻藏5400萬海洛因

馬來西亞籍女子CHAN HOOI LAN（譯音陳慧蘭）、LOW SHIRLY（譯音劉雪莉）聲稱為全東南亞最高關公神像慕名...

影／酒駕還是毒駕？高雄男逆向撞2車 酒測0.1車內有K盤

高雄張姓男子今天上午開車疑因精神精神不濟，逆向行駛，害得機車騎士紛紛閃避，結果慢慢撞上對向停路邊的2輛機車。警方測出他有...

黑吃黑？屏縣議員郭再添囂張抓人毆打 檢起訴加重妨害自由罪

屏東無黨籍現任縣議員郭再添去年雙十節當天，涉嫌在自家服務處等地毆打刑求林姓男子，林藉機手機傳訊向外求救脫逃；郭事後遭橋頭...

高雄男持毒被逮 稱感情受挫…一度戒毒失敗告終

高雄郭姓男子半夜開車沒繫安全帶，遇警攔查神色緊張；員警聞出他渾身有刺鼻「K味」，他自知躲不過警方，交出放在駕駛座下的毒品...

影／消滅禍害！台中市警局去年銷毀毒品220公斤 今年再來百餘公斤

農曆年前民眾會大掃除，台中市刑大毒緝中心去年查獲持有、吸食毒品案件，查扣三級、四級毒品220公斤，估計市價上千萬元，市刑...

士林資深角頭25年前卡拉OK店涉持刀砍死人 逃亡23年今遭起訴

綽號「曼波、陳老師」的資深角頭陳來發，涉嫌在1999年間夥同共犯，在台北市卡拉OK店台談判債務，期間以槍擊、持刀砍殺死者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。