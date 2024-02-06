士林資深角頭25年前卡拉OK店涉持刀砍死人 逃亡23年今遭起訴

士林專案小組在陳來發至熱炒店用餐，請其配合調查。記者蕭雅娟／翻攝

綽號「曼波、陳老師」的資深角頭陳來發，涉嫌在1999年間夥同共犯，在台北市卡拉OK店台談判債務，期間以槍擊、持刀砍殺死者阿森，作案後逃亡長達23年。士林警方去年接獲線報，66歲陳來發出沒社子地區，在餐廳查獲解送歸案。士林地檢署今偵結，認定陳來發涉嫌持刀砍殺，依殺人嫌起訴。

全案起源於一起賭債抵債糾紛，1989年間，阿忠積欠阿森賭債25萬元，阿森則積欠陳來發賭債約35萬元，陳來發因有資金需求，向阿忠提議可以「抵債」，阿忠則交付陳來發10萬元。

1999年12月初，阿森需用錢向阿忠討債，阿忠則稱，以為阿森同意10年前由陳來發收取10萬元的約定，應該不用還錢了。阿森則稱，沒同意抵債，且積欠陳來發的金額也不是35萬元，無法接受。阿忠答應阿森分期還款15萬元，並約好當年12月10日還款5萬元，同時也要求陳來發一起出面「三方對帳」

起訴指出，1999年12月10日晚上7時許，阿忠邀約2人到他經營的社子街卡拉ok，阿森找朋友阿明到場後，陳來發不久後也與身高約160公分A男、身高約174公分男子B男到達卡拉OK店。 陳來發和阿森在店內唱歌舞台旁的桌位談判，阿森拒絕相互抵債起口角，A男涉嫌掏出預藏的手槍指著阿森，陳來發、阿忠及Ｂ男等3人，都認為阿森態度、口氣差，以台語對著A男說「開下去」A男則在阿森腹部開1槍，但因槍械故障、卡彈，無法順利射擊。

這時，陳來發涉拔出開山刀砍殺阿森， 阿明見狀上前拿椅子想反擊，阿宗則拿店內鋁棍攻擊阿明，導致阿明不得不放下沙發椅、逃離現場。陳來發及A男、Ｂ男等3人，在阿明逃出卡拉ok後，涉嫌繼續攻擊阿森，陳來發持刀、Ｂ男徒手毆打、Ａ男則在排除槍械故障後，又多次朝阿森開槍，3人作案後逃逸無蹤。

子彈貫穿阿森的左大腿，全身還受有21條深淺不一的銳器傷。 阿忠打救護車將其送醫，阿森因下腹部槍傷 、多處刀傷，出血性休克，案發後兩天12月12日，在慶生醫院死亡。

陳等3人遭檢警掌握身分通緝，陳來發與周遭友人斷絕聯絡，窩藏在新北地區，晝伏夜出，多步行或腳踏車代步，且身上無攜帶任何證件，行蹤隱蔽、作風謹慎，專案小組掌握陳來發去年9月間再度出沒士林轄區，並於12月21日陳來發至社子某熱炒店用餐，上前表明身分，陳來發見到刑事警察，便知道過往種種曝光，乖乖配合到案說明，檢方訊後羈押獲准。