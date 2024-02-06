烏龍共諜案限境4年 向心抗告駁回 擬聲請釋憲

影響二○二○年總統大選的中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦「亡國感」案，從共諜辦成洗錢，二罪皆一場烏龍，向心夫婦卻滯台四年；向心夫婦返港後針對洗錢案二審無罪繼續被限制出境抗告，最高法院駁回，向心夫婦表示將聲請釋憲。

最高法院駁回抗告，主要理由是向心、龔青已回到香港，再對高等法院限境處分抗告已無實益等。

向心、龔青則聲明，洗錢案經高等法院維持無罪判決後，法官還是做出限制出境裁定，裁定是否違背法令，與他們已經回到香港無關，是二件不同的事情；為爭一口氣，向心、龔青正與委任的台灣律師研究聲請釋憲，研商相關法律權益。

法界認為，向心、龔青提抗告目的應非爭取返港利益，是要凸顯刑事訴訟制度在無罪推定基礎下，仍藉司法公權力限制人民遷徙自由之荒謬。

向心、龔青二○二三年十一月解禁返港，對滯留台灣四年遭受司法迫害反擊，除對高等法院洗錢無罪宣判後續行限境提抗告，也提告二案。

包括檢察官最初辦共諜案因「假共諜王立強」海外放話分案，另依匿名「證人Ａ君」證詞查案，辦案經過揭露在不起訴處分書中；二人對「王立強」、「證人Ａ君」提誣告。

另外檢調二○一九年底查辦共諜案，毅傳媒、大紀元二家媒體對案情大加渲染、並予汙名化，對二家媒體提誹謗告訴。

誣告罪部分台北地檢署分「他」案偵辦，一日傳喚向心、龔青委任在台律師出庭。據了解，向心律師說明「王立強」編造虛偽事實及誣告具體情形，並請檢察官查明「證人Ａ君」身分，及調查是否與「王立強」共謀誣告、偽證犯罪行為。

檢調二○一九年十一月對向心、龔青啟動共諜案偵查，二度偵辦查無犯罪實據，最終不起訴；共諜案衍生出洗錢案經起訴後，一、二審都認定罪證不足，向心、龔青無罪確定。