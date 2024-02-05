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屏東檳榔攤日賣檳榔夜販毒 警查扣毒品1男被起訴

中央社／ 台中5日電

台中市警察局日前執行網路巡邏，發現有人疑似張貼毒品訊息，查獲毒販以檳榔攤為掩護從事毒品交易，搜索查扣上百包毒品咖啡包，全案經移送屏東地檢署偵辦後已起訴在案。

台中市警察局刑事警察大隊今天表示，日前執行網路巡邏發現23歲劉姓男子張貼疑似毒品訊息，經持續蒐證及跟監發現，劉男以屏東縣某交流道附近路旁檳榔攤作為掩護，掛羊頭賣狗肉，於是與屏東縣警察局組成專案小組展開偵辦。

警方指出，劉男以檳榔攤作為毒品交易處所，白天賣檳榔、晚上賣毒品，專案小組持搜索票進入，當場查扣第三級毒品咖啡包107包、電子磅秤2台、現金新台幣1萬4200元等證物。

經警方追查，劉男於通訊軟體貼文「早安、五個K他命」、「開幕了，來找我買檳榔光顧一下」及「我們預感今天刑事會衝進來」等，就在網路上散布疑似毒品犯罪訊息，還預言警察來查緝，結果一語成讖。

警方表示，全案經屏東地檢署檢察官於民國113年1月偵結後，依違反毒品危害防制條例罪嫌起訴在案，最輕本刑為7年以上有期徒刑，得併科1000萬元以下罰金。

屏東縣 毒品 警察

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