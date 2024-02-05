影／白目毒犯貼文「預感刑事衝進」 真的被逮還遭羈押

台中市刑大在去年初掌握，屏東縣劉姓男子利用友人經營的檳榔攤販毒，警方蒐證時發現，劉犯行囂張，除了在臉書貼限時動態，提及「5個K他命」等文字外，還在警方收網前張貼「有預感今天刑事會衝進來」，態度十分囂張，警方完成蒐證後，去年3月收網，查扣市價3.2萬元的毒咖啡包等贓證物，劉在檢方訊問後聲押獲准，檢方近日偵結，依毒品罪起訴劉。

台中市刑大五隊在去年1月間接獲情資，屏東縣劉姓男子（23歲）有毒品前科，涉嫌利用友人的檳榔攤，作為交易毒品的地點，台中市刑大報請檢察官指揮後，與屏東縣警局共組專案小組偵辦，調查期間發現，劉犯行十分囂張，曾在臉書貼文「早安五個K他命」、「開幕了來找我買檳榔光顧下」、「預感今天刑事會衝進來」等語。

警方在劉男囂張貼文約2周後，持搜索票收網，當場逮回劉男，查獲毒品咖啡包107包、電子磅秤2台、現金1.4萬元等贓證物，毒品市價約3.2萬元，警方抓人時也直說「囂張沒落魄久」，提醒劉男，「法網恢恢、疏而不漏」。

全案警詢後，依毒品罪移送屏東地檢署偵辦，檢方聲押劉獲准，全案近日偵結，依毒品罪起訴劉。

台中市警察局呼籲，警方積極查緝毒品及辦理反毒宣導活動，其中毒品咖啡包為新興毒品，因包裝新穎、花樣又多，常在青少年間流通，目前正值寒假期間，將持續查緝以避免青少年沾染，維護國人安全的生活環境。

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