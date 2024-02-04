北市2煞持刀砍債主更押走女友 警到場發現「沒一個好貨」全有毒品前科

蔡姓男子積欠1萬2000元，不滿多次被催討，昨天凌晨佯稱還債，找來曾姓男子至債主巫姓男子住家持刀揮砍後逃逸，巫被砍的傷痕累累攤倒房內，巫的女友則被押走，所幸趁隙逃脫報警。警方協助巫就醫，循線逮捕蔡、曾2人，事後發現巫是毒品通緝@=犯，要入監執行4個月，同時巫的女友因被查獲毒品，全案4人通通被移送法辦。

警方調查，蔡男（28歲）染毒多年，日前跟巫男借1.2萬元買毒，始終未還，巫男多次討債未果，2人早有口角糾紛。巫男本月2日跟郭姓女友（28歲）入住中正區廈門街某公寓2樓，蔡男不滿被催討害他沒面子，上前爭論。

蔡男心生不滿，3日凌晨5點多，夥同朋友曾男（28歲）再度登門，到了公寓一樓打給巫男稱「我要還錢」，巫男當時還在睡覺，請女友下樓開門，孰料被蔡男持刀狹持。

蔡男狹持郭女上樓，一開門就是朝巫男揮刀猛砍，期間用刀背猛敲巫頭頭部，因敲太大力頭破血流，手、腳也被砍傷，而曾男則是拳腳「助陣」。

4人在屋內待了近2小時，2人見巫男被打趴在地，偷走巫男的手機、錢包等價值共5萬元財物，原本想要押走巫男，但因巫男血流一地、痛到無法動彈，遂作罷，只押走郭女。

郭女受脅迫一同上計程車，沒想到蔡、曾2人上車沒多久，就在車上呼呼大睡，郭女趁隙要運將靠邊停，下車火速返回住處，見男友奄奄一席立刻報警。

警方3日早上9點多獲報，發現傷者巫男（35歲）躺臥在地，頭、手、腳都受傷流血，緊急送台大醫院，經救治沒有生命危險，住院觀察，盤查身分得知他是要執行4個月的通緝犯，派員戒護。

警方循線調閱監視器畫面，釐清蔡、曾2人一同搭計程車到北投後，蔡先下車，曾搭同一輛車到新北市新莊區，只是下車後根本沒付約1500元車資，事後運將也向警方報案「有人座霸王車」。警方昨天下午5點多，先在新莊拘提剛出家門的曾男，今天凌晨2點多，在泰山區逮捕蔡男，身上起獲空氣槍一把，當時蔡男還跟老婆、小孩在一起。

據了解，全案4人都有毒品前科，警方在巫男和郭女的屋內查獲毒品K他命2包，在曾男住處查獲毒品咖啡包41包，警詢後將4人依強盜、傷害罪移送法辦，通緝部分待巫男出院後解送歸案。

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