「不給2千萬就引爆3炸彈」 警方查出恐嚇信件IP…西門町酒店：未與人結怨

台北市萬華區武昌街二段、西門町商圈某四星級酒店，今天早上8點多收到恐嚇信件，內容指出「我在飯店放了3顆遙控炸彈，如果不給2000萬元，就在下午1點半引爆」，酒店主管怕「真的出事」報警。由於事發在過年前，又是人潮眾多的西門町商圈，警方不敢大意，動員大批警力逐層搜索，所幸均無發現可疑人士及爆裂物。

警方經過一個下午，對外發布新聞稿指出，到場後隨同報案人逐一搜尋、檢視該場所並未發現有可疑物件，另經查詢郵件IP位置為美國境外，會持續依恐嚇取財罪嫌偵辦調查，並加強該處巡邏、守望勤務。

據了解，該郵件恐嚇意味確實濃厚，開頭直言「我在酒店放了3顆顆遙控炸彈」，接續寫道「如果不需要我引爆炸彈，今天下午2點前給我2000萬元」、「超過1點半沒聯繫，我就會引爆」，信件最後指出「我會給你我的帳戶」。儘管結尾雖然提到「我會給你我的帳戶」，但事後並無提供確切銀行帳號，也沒有其他恐嚇信件。

據悉，酒店主管警詢時稱，酒店近期並未跟人結怨，今天之前也沒有收到類似恐嚇信，到底為何會被恐嚇，自己也一頭霧水。

萬華警方呼籲，警方絕不容許任何恐嚇及其他犯罪行為，將全力保護民眾生命、身體及財產上之安全，依法嚴辦，提醒民眾切勿以身試法。