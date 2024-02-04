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詐團「假結婚」騙台男出境 險被載去緬甸做詐騙...北市警逮3人

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

廖姓女子在臉書「偏門工作」社團看到快速賺錢打工機會，只要仲介台灣男子至大陸假結婚，可分得25萬元酬庸費，於是找上方姓男子配合，方男答應前往，孰料到了泰國「卻跟說好的假結婚不一樣」，險些被帶至緬甸從事詐騙工作，緊急透過關係逃回台灣報警。台北市刑大循線拘提廖女等3人，廖女喊冤「我也被騙，25萬元根本沒拿到」，警詢後3人被依人口販運等罪送辦。檢方複訊，3萬元不等金額交保。

台北市刑大調查，廖女（47歲）是吸毒人口，整天睡在網咖度日，因缺錢買毒，去年8月在臉書「偏門工作」社團找到仲介假結婚工作，貼文稱仲介成功可分得25萬元酬庸費，於是跟發文者、綽號「倫」聯繫。

「倫」供稱，若仲介30歲以上的單身男子至泰國，再轉機至大陸假結婚，順利讓假結婚的大陸女子來台工作，便可分得25萬元酬庸費。廖女獲悉，找來同「毒友」許男（32歲）、黃男（53歲）商討，但都沒人願意前往，再透過關係找上之前認識的方男（32歲），方男確認假結婚可獲得15萬元，配合前往。

方男供稱，透過通訊軟體紙飛機Telegram跟「倫」聯繫，去年8月31日從桃園機場搭機前往泰國清邁，抵達泰國清邁機場後，被不同司機駕車載到泰緬邊境某民宅等候，「但不是說好要去大陸假結婚，怎麼搭車好幾個小時」，懷疑會被強迫從事詐騙工作，趁隙離開民宅，緊急透過關係，於9月2日搭機返台。

警方去年9月4日接獲方男報案「差點被人蛇集團帶走」，認為事態不單純成立專案小組，報請檢察官指揮偵辦，11月9日兵分三路拘提廖女、許男、黃男等3人，查扣行動電話、毒品等證物。

廖女警詢時坦承非法仲介犯行，但強調方男搭機離開後，自始自終都沒有拿到25萬元，警方隨後清查，確認沒有不法金流、此案被害人只有方男一個，警詢後依人口販運條例、毒品、妨害自由等罪，將3人移送新北地檢署偵辦。檢方複訊，諭令廖女等3人3萬元不等金額交保。

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台北市刑大日前偵破假結婚仲介犯嫌等3人，警詢後依人口販運條例、毒品、妨害自由等罪，將3人移送新北地檢署偵辦。檢方複訊，諭令廖女等3人3萬元不等金額交保。記者翁至成／翻攝
台北市刑大日前偵破假結婚仲介犯嫌等3人，警詢後依人口販運條例、毒品、妨害自由等罪，將3人移送新北地檢署偵辦。檢方複訊，諭令廖女等3人3萬元不等金額交保。記者翁至成／翻攝
台北市刑大日前偵破假結婚仲介犯嫌等3人，警詢後依人口販運條例、毒品、妨害自由等罪，將3人移送新北地檢署偵辦。檢方複訊，諭令廖女等3人3萬元不等金額交保。記者翁至成／翻攝
台北市刑大日前偵破假結婚仲介犯嫌等3人，警詢後依人口販運條例、毒品、妨害自由等罪，將3人移送新北地檢署偵辦。檢方複訊，諭令廖女等3人3萬元不等金額交保。記者翁至成／翻攝

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